El bróker XTB impulsa la inversión en bolsa al entregar una acción gratis a cada nuevo cliente

lunes, 9 de enero de 2023, 14:33 h (CET) XTB, el Bróker global y proveedor de tecnología a entidades financieras, ofrecerá una acción sin coste a cada nuevo cliente minorista que abra una cuenta a partir de hoy 9 de enero. El objetivo de la campaña ‘Una Acción Gratis’ es popularizar la educación en la inversión en acciones. Iker Casillas, embajador de la marca en España, respalda la campaña con su imagen. XTB no cobra comisión por la inversión en acciones y ETFs en operaciones de hasta 100.000€ al mes XTB, uno de los brókeres más seguro, confiable y competitivo del mundo, ha lanzado a nivel mundial la campaña ‘Una Acción Gratis’, cuyo objetivo es popularizar la formación en la inversión en acciones. Se trata de la primera vez que el bróker de inversión, que cuenta con presencia en España desde el año 2008, lanza una campaña de este tipo, a través de la que cualquier nuevo cliente que abra una cuenta con XTB desde las 8:00am de hoy lunes 9 de enero, acepte los términos y condiciones de la promoción y realice un depósito, recibirá una acción gratis.

La promoción viene respaldada por una campaña de marketing que incluye spots publicitarios en televisión junto con su embajador y legendario portero de fútbol Iker Casillas. La campaña de vídeo se transmitirá en los principales canales de televisión, radio y redes sociales, entre otros.

"El desarrollo de la tecnología hace que la inversión sea cada vez más accesible y esté más extendida. A través de la educación y una intensa promoción, animamos a los clientes individuales a que invierten su dinero, utilizando una tecnología que les permita gestionar sus propias inversiones de manera sencilla e intuitiva",dice Omar Arnaout, CEO de XTB.

Por su parte, para Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía, "esta campaña acerca los mercados bursátiles a los inversores que decidan dar el paso y comenzar a diversificar su patrimonio en acciones de las principales compañías cotizadas del mundo. Se trata de un primer paso para canalizar el ahorro en tiempos en los que la planificación financiera cobra cada vez más relevancia".

En la actualidad, XTB permite a sus clientes invertir en más de 5.500 instrumentos financieros de todo el mundo, incluyendo acciones y ETFs, y no cobra comisión por la inversión en estos productos en operaciones de hasta 100.000€ al mes.

El bróker online obtuvo durante los primeros tres trimestres de 2022 un beneficio neto de más de 37 millones de euros, más de cuatro veces la cantidad obtenida durante el mismo periodo del año anterior. El número total de clientes sobrepasó los 581.000, mientras que el número de cuentas activas supera ya las 152.000.

El crecimiento exponencial del bróker ha sido posible gracias a un intenso desarrollo de la funcionalidad de la aplicación insignia de XTB, la plataforma xStation, y el compromiso con la educación financiera, así como las campañas de marketing activas, apoyadas por los embajadores de marca de XTB, estrellas deportivas mundialmente conocidas.

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores Brokers de Acciones, ETFs y Derivados (CFDs), del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 500.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar también en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile (XTB App), ofrece más de 5.500 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional.

Más información en www.xtb.com/es

