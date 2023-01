Cursos de formación a empresas para la correcta gestión del reciclaje de documentos no confidenciales, con Dataeraser Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de enero de 2023, 12:58 h (CET)

La pandemia generó en la sociedad una mayor conciencia ambiental. Las empresas de distintos sectores comenzaron a incorporar en su agenda la realización de capacitaciones, charlas y cursos relacionados con el ambiente con el objetivo de adaptarse a una nueva manera de pensar el mundo.

Siguiendo una línea de trabajo que tiene como eje la educación ambiental, la compañía Dataeraser realiza una serie de cursos de formación para que el sector empresarial lleve a cabo un correcto reciclaje de documentos no confidenciales.

Cursos gratuitos por un futuro sostenible La empresa Dataeraser dicta cursos de formación gratuita para otras compañías con el propósito de enseñar al personal una adecuada gestión de reciclaje de documentos no confidenciales generados en sus puestos laborales.

La compañía ofrece el conocimiento necesario a todo el personal para que consigan identificar los documentos catalogados como confidenciales de aquellos no confidenciales producidos en su horario de trabajo. La formación incluye un aprendizaje en los puntos más relevantes del Reglamento General de Protección de Datos. La empresa interesada logra cumplir con las obligaciones legales en materia ambiental y consigue, en paralelo, buenas prácticas sostenibles.

El sector empresarial debe enfrentarse diariamente a normativas estrictas respecto a la protección de datos y a la recogida de residuos no peligrosos. Si hay incumplimiento, las multas y sanciones tienen un alto coste económico y, en casos severos, pueden provocar el cierre de la planta.

La importancia del reciclaje de cartón y papel La tala indiscriminada de árboles provoca uno de los perjuicios más importantes para el planeta. Con la intención de generar un futuro más sostenible, el equipo de profesionales de Dataeraser propone recuperar, reciclar y reutilizar más papel usado para cubrir las principales necesidades y así evitar la desaparición de bosques.

Con la idea de incentivar a las pequeñas y grandes empresas para que procedan de forma adecuada en materia ambiental, la compañía proporciona contenedores adaptados a oficinas o industrias para el reciclaje de cartón y papel.

Este servicio incluye una retirada establecida. La recogida de los residuos generados refuerza el compromiso social de la empresa dándole acceso a las certificaciones ISO 9001 y 14001. Esta herramienta otorga un Certificado de Reciclaje de acuerdo a la normativa de gestión de residuos y suelos contaminados.

La flexibilidad, independencia y compromiso ecológico son los tres pilares de Dataeraser. Con la educación ambiental como eje clave en todos sus proyectos, ha motivado a las empresas a mejorar sus métodos de disposición final de residuos.



