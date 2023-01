Software TPV para comercios, de la mano de Alba IBS Emprendedores de Hoy

Actualmente, la digitalización se ha convertido en un elemento indispensable para las empresas. Esto permite trabajar de una forma más cercana con sus clientes y, a su vez, optimizar los diferentes procesos que forman parte de la gestión comercial. En este sentido, la instalación de un ERP para el comercio se considera esencial para mejorar la competitividad en el mercado.

Existen múltiples soluciones digitales que se pueden implementar en un negocio, una de las más destacadas es ibs21, un ERP desarrollado por ALBA IBS, S.L. Este software de gestión comercial es una solución integral que contribuye a mejorar la gestión completa de un negocio en todos los departamentos: ventas, finanzas, almacén, etc.

Beneficios de tener un software de gestión comercial Una empresa no es igual a ninguna otra, por eso, la principal característica de un ERP debe ser la personalización y la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada negocio. El programa de ibs21 de gestión comercial da respuesta a todas las áreas, gracias a que cuenta con herramientas concretas que agilizan los procesos de cada departamento. Es el software que se necesita tanto para el control en el punto de venta, como para la gestión diaria del almacén. Configuración de ofertas, garantías, franquicias, almacenes remotos, fabricación, trazabilidad o control de stock, son algunas de las principales tareas diarias que es posible simplificar con el software de gestión adecuado.

Tanto si una empresa es un pequeño comercio como si se cuenta con fabricación y varios almacenes (tiendas, franquicias), ibs21 es el ERP perfecto para solucionar los problemas.

Una visión de 360º La gestión empresarial es cada vez más compleja y las empresas que no cuentan con un software adaptado a sus necesidades, pierden mucho tiempo en las tareas del día a día y tienen que hacer muchos procesos manualmente, perdiendo eficacia y disminuyendo a la larga los beneficios. El manejo de estadísticas en tiempo real ayuda a obtener mejores resultados dentro de todo tipo de organización. Ibs21 es un software que automatizará el trabajo diario de todo negocio, ayudándo a optimizar recursos y ganar tiempo para centrar el trabajo hacia los objetivos de rentabilidad marcados.

Ibs21, un software modular que además puede integrar con Contabilidad, e-commerce, aplicaciones móviles de venta, etc.



