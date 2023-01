Trade Republic ofrece un 2 por ciento de interés sobre efectivo no invertido para todos sus clientes Comunicae

miércoles, 4 de enero de 2023, 08:34 h (CET) Todos los clientes reciben un 2% de interés anual por su saldo en efectivo. Tipo de interés anual líder del mercado sin oferta limitada como en otros bancos. Los intereses se calcularán en tiempo real en la aplicación y se abonarán mensualmente. La oferta es válida para todos los clientes actuales y nuevos de todos los mercados para un saldo en efectivo de hasta 50.000 euros. Se trata de otro movimiento reafirmando su liderazgo como la plataforma de ahorros más grande de Europa Trade Republic, la mayor plataforma de ahorro de Europa, ofrece ahora a sus clientes un 2% de interés anual por su saldo en efectivo. Esto les permite participar fácilmente del aumento de los tipos del BCE. Trade Republic ofrece un tipo de interés efectivo líder en el mercado tanto a los clientes nuevos como a los ya existentes. A diferencia de muchos otros bancos, esta oferta no está limitada en el tiempo y se mantiene hasta nuevo aviso. Los intereses se calculan en tiempo real y se abonan mensualmente, lo que permite a los clientes acumular intereses compuestos. Con la introducción de estos intereses, Trade Republic redobla su misión de preparar a sus clientes para la creación de riqueza a largo plazo y el ahorro para la jubilación.

"Con un interés anual efectivo del 2%, estamos trasladando los beneficios del nuevo entorno de tipos de interés directamente a nuestros clientes. Todo inversor puede ahora beneficiarse directa y fácilmente de los intereses", afirma Christian Hecker, cofundador de Trade Republic. "Hace exactamente 4 años fuimos de los primeros en introducir la inversión sin comisiones. Ahora, damos un paso más en nuestra misión de hacer posible la acumulación de riqueza para todos. Hoy, Trade Republic es el lugar más atractivo para ahorrar e invertir tu dinero".

Con la subida de tipos del Banco Central Europeo, que invierte una tendencia de varios años de tipos negativos, el ahorro basado en intereses vuelve a ser atractivo. Con un interés anual efectivo del 2% anual para todos los clientes existentes y nuevos, la mayor plataforma de ahorro de Europa se diferencia claramente de la competencia. A diferencia de otros bancos, la duración de la oferta no está limitada y los tipos de interés serán válidos hasta nuevo aviso. Los intereses se calculan en la aplicación en tiempo real y se abonan mensualmente. La oferta se aplica a saldos en efectivo de hasta 50.000 EUR. Los fondos de clientes están protegidos hasta los 100.000 EUR por el Sistema de Garantía de Depósitos (SGD).

Una cuenta Trade Republic puede abrirse en solo cinco minutos en la aplicación o a través del ordenador. Los clientes pueden invertir gratuitamente en la mayor oferta de planes de ahorro ETF de Europa. Además, Trade Republic también ofrece negociación fraccionada para casi todas las acciones. Esto permite a los clientes invertir con cualquier presupuesto, incluidas acciones individuales muy cotizadas como Booking.com o Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Trade Republic opera en 17 países europeos y está supervisada por el BaFin y el Bundesbank.

Sobre Trade Republic

Trade Republic tiene la misión de preparar a millones de europeos para la creación de riqueza con un acceso seguro, fácil y sin comisiones a los mercados de capitales. Con más de un millón de clientes, Trade Republic es ya la aplicación de la pantalla de inicio de muchos europeos para gestionar su patrimonio. Ofrece inversión en planes de ahorro, inversión fraccionada y ETFs así como derivados y criptomonedas. Trade Republic es una empresa tecnológica supervisada por el Bundesbank y el BaFin. Siendo la plataforma de ahorro más grande de Europa, Trade Republic ha recibido inversión de Accel, el fondo de Peter Thiel Founders Fund, Ontario Teachers, Sequoia y TCV. La empresa con sede en Berlín fue fundada en 2015 por Christian Hecker, Thomas Pischke y Marco Cancellieri.

