Un nuevo servicio para restaurantes y hoteles, por Oh My Business Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de enero de 2023, 15:35 h (CET)

Los clientes son vitales para el crecimiento de un negocio, especialmente en sectores como la restauración y hotelería, por esto es importante tener en cuenta cuáles son sus opiniones imparciales acerca del establecimiento, la comida, la atención al cliente, es decir: sobre la experiencia que vive cada cliente al visitar un restaurante u hotel. Con este fin, la empresa especializada en gestión de restaurantes, hoteles y eventos Oh My Business ofrece un servicio exclusivo llamado Mystery Guest que dará a dueños de negocios y gerentes una visión objetiva para detectar dónde está fallando el restaurante u hotel, acompañado de un plan de acción.

¿Cómo funciona Mystery Guest? La nueva solución de Oh My Business para hoteles y restaurantes Oh My Business es una compañía especializada en el sector de la hostelería y restauración que ofrece soluciones innovadoras para mejorar la Gestión Operativa de estos negocios, favoreciendo la obtención de sus objetivos. Entre estas soluciones destaca el nuevo servicio Mystery Guest, que permitirá a dueños y gerentes de restaurantes y hoteles medir de forma directa el impacto de sus procedimientos, por ende obtendrán una medida objetiva del nivel de satisfacción de sus clientes para conocer, sin sesgo, qué área está fallando en el negocio.

El objetivo del servicio Mystery Guest es reunir toda la información posible relacionada con los servicios prestados dentro y fuera del establecimiento sin algún tipo de sesgo o juicio de valor. De aquí el nombre Mystery Guest, que en español se traduce como “invitado misterioso”, es decir, un auditor del que no tienen idea los administradores, gerentes y el resto de empleados. La información mencionada es recaudada con el único fin de medir, analizar y mejorar la experiencia que ofrecen los negocios hosteleros y gastronómicos a sus clientes. Para hacer esta rigurosa evaluación, Oh My Business cuenta con un equipo de expertos en la gestión operativa de restaurantes, hoteles, cadenas de restauración y tiendas de alimentación.

¿Por qué contratar el servicio de Mystery Guest? En la hostelería es común que el propio personal de la empresa, ya sea un analista privado o los empleados y gerentes, analicen la experiencia del cliente con base en su observación propia. Sin embargo, esto no siempre resulta efectivo debido a que se trata de información obtenida desde el punto de vista de los trabajadores y no desde el consumidor.

En un restaurante u hotel es más fácil darse cuenta de los errores y falta de nuevos servicios cuando se observa de manera imparcial y externa. Además, la combinación de un informe recaudado desde la perspectiva de un cliente generan una base de datos más amplia y precisa para un negocio de hostelería. Por estas razones, es ideal contratar el servicio Mystery Guest de Oh My Business, el cual está basado en un análisis cliente-céntrico realizado por profesionales transparentes e imparciales.

Oh My Business es reconocido por ofrecer soluciones integrales de hostelería y restauración enfocadas en ayudar a los negocios a alcanzar sus objetivos y escalar un nivel más alto en este mercado cada vez más demandado. Su nuevo servicio de Mystery Guest será la clave para aquellos restaurantes y negocios que busquen la excelencia en este nuevo año 2023.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El éxito en la producción de eventos de la mano de James Dam Studio Creativo ¿Cómo funciona un purificador de aire? La fiesta del tequeño con Tequeño Mucho Serxo González, premio al mejor fotógrafo de bodas de España Servicios de SEO de contenidos, con Paginasweb.tech