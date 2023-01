Tenerife acoge tres ATP Challenger entre enero y febrero El español Fernando Verdasco (ex número 7 del mundo) está entre los participantes, mientras que el cabeza de serie será el moldavo Radu Albot Redacción

Tenerife será el escenario, entre enero y febrero de 2023, de tres importantes torneos de tenis profesional, del circuito Challenger de la ATP. Concretamente, desde el 15 al 22 de enero, tendrá lugar un ATP Challenger 100, mientras desde el 29 de enero al 5 de febrero y desde el 5 al 12 de febrero se disputarán dos ATP Challenger 75.



Los torneos tendrán lugar en la Abama Tennis Academy, dentro del resort del mismo nombre, al suroeste de Tenerife. Y la organización ya ha confirmado la participación, en el primero de ellos, de un plantel de jugadores de alto nivel. Entre ellos, destaca el semifinalista del Challenger celebrado el pasado año en la isla, el español Fernando Verdasco (ex número 7 del mundo, y actual 124).

En la lista de participantes, también brilla el cabeza de serie del torneo, que será el moldavo Radu Albot (103). También han confirmado su presencia la joven promesa italiana Francesco Passaro (119), y el alemán Yannick Hanfmann (128), además de Matteo Arnaldi (134), Luca Nardi (135), Borna Gojo (144), Manuel Guinard (146), Jan-Lennard Struff (150), Alexander Shevchenko (154) o el también español Carlos Taberner (165).

Los dos ATP Challenger 75 ofrecerán, a partir del 29 de enero y el 5 de febrero, sendas oportunidades para disfrutar del tenis profesional en un destino donde es posible la práctica de todo tipo de deportes al aire libre en pleno invierno, cuando la temperatura media es de 20ºC.

Experiencias que completarán un viaje perfecto

Sin duda, uno de los mayores atractivos de Tenerife es la posibilidad de practicar actividades ‘outdoor’ durante cualquier época del año. Gracias a sus condiciones meteorológicas y la diversidad de su paisaje, la isla ofrece múltiples posibilidades de completar una estancia como la que tendrán aquellos viajeros que acudan a alguno de los ATP Challenger, con la práctica deportiva en diferentes entornos: tenis, golf, parapente, ciclismo, senderismo, windsurf o kitesurf, entre otras.

La isla se caracteriza, no obstante, por su oferta turística de primer nivel. Tanto en el ámbito de las experiencias, con la posibilidad de realizar actividades como el avistamiento de cetáceos, disfrutar de una bebida refrescante en un beach club o de un tratamiento en un spa de excelencia, así como degustar su gastronomía, entre la tradición y la vanguardia, con siete estrellas Michelin.

Otra de las experiencias favoritas de muchos viajeros en Tenerife es ir de compras. La isla cuenta con diversos centros comerciales, varios muy exclusivos, y tiendas y boutiques de moda, perfumería o joyería donde pasar horas. Además, con el beneficio de unos precios más competitivos que en el resto de España y el continente europeo -no se aplica el IVA sino el IGIC, con tipos sensiblemente más bajos-.

Oferta alojativa premium

Tenerife cuenta con una extraordinaria oferta alojativa premium, entre la que se encuentra el Abama Resort Tenerife. Pero, también, otros exclusivos establecimientos de cuatro y cinco estrellas, resorts, villas con piscina exclusiva, encantadores hoteles boutique y casas rurales rodeadas de paisajes espectaculares.

Tras acoger un WTA 250 y un ATP Challenger en 2021, la isla volverá a ser protagonista en el ámbito del tenis, con la acogida de estos tres eventos en el calendario de principios de temporada, que se jugará sobre superficie ‘flexipave’ de la renombrada academia.

