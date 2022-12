Mejorar la rentabilidad de una empresa a través del interim management, por Manager in Motion Emprendedores de Hoy

sábado, 31 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

El rol del interim manager tiene múltiples funciones dentro de las diferentes corporaciones. Se trata de un profesional experimentado en una determinada o en varias disciplinas, que es contratado para implementar un plan de acciones, en un período de tiempo estipulado.

Los beneficios que puede aportar dicho profesional impulsor para una compañía son variados, entre los cuales se pueden destacar la agilidad para adaptarse al sistema y concretizar resultados y la optimización del coste de oportunidad.

Una empresa especializada en dicho servicio es Manager in Motion. Se trata de una comunidad colaborativa de directivos que comparten los mismos valores y promueven un ecosistema autosostenido, con el objetivo de brindar soluciones para distintas casuísticas en diversos sectores de la industria.

Soluciones de interim manager para corporaciones Uno de los principales objetivos de Manager in Motion es mejorar la rentabilidad de las empresas, a través de una comunidad selecta de Interim Managers.

En ese sentido, un punto a tener en cuenta es que la misma aporta resultados medibles y soluciones duraderas en el tiempo. Para ello, el trabajo se lleva a cabo por objetivos en proyectos temporales, con la intención de acelerar los resultados en la gestión de transformación, reestructuración, integración o expansión.

Algunas de las claves por las que Manager in Motion se destaca en el mercado son la solución de problemas de forma efectiva, el empleo de herramientas propias para agilizar y mejorar el rendimiento de cualquier compañía, gestión colaborativa de proyectos para centrar la energía en la materialización de resultados y trabajo en equipo multidisciplinar, con la intención de potenciar la tarea del Interim Manager.

Amplia gama de servicios para la industria Una de las ideas que sostiene Manager in Motion es trabajar para colaborar con las empresas en el proceso de adaptación a los cambios, en el marco de una era de transformación continua y que al cierre del proyecto el equipo interno salga reforzado para futuros retos.

Por esa razón, la empresa ofrece distintas soluciones que se ajustan a las necesidades de cada compañía en particular. En todos los casos, uno de los principales objetivos es mejorar la rentabilidad corporativa.

En cuanto a expansión, los especialistas de la firma hacen hincapié en potenciar la excelencia para manejar las operaciones, mejorar posición de mercado y dinamizar procesos de innovación o de cultura empresarial más colaborativa.

Por otra parte, en enfoque está puesto en la gestión de la situación de crisis, la aceleración del proceso de profesionalización de la empresa familiar o la sustitución rápida ante la baja de un Director Ejecutivo. Además, en el ámbito del tercer sector, el servicio se orienta a reforzar el equipo directivo.

Con el compromiso de potenciar las ventajas competitivas de una compañía para alcanzar metas a corto y mediano plazo, Manager in Motion es una comunidad destacada en el mercado, tanto por su experiencia como por la capacidad de su equipo profesional.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.