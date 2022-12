¿Cómo planchar el DTF de DTF Barcelona? Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos años, el método Direct To Film (DTF) también conocido como Transfer DTF ha sido considerado uno de los más revolucionarios y novedosos en la industria de la personalización.

Este sistema de impresión se caracteriza por llevarse a cabo sobre un film transparente y con tinta blanca DTF a base de agua. Además, involucra el uso de un horno curado a altas temperaturas y poliamida para lograr la reproducción de textos e imágenes en diferentes soportes.

Saber cómo planchar el DTF de DTF Barcelona es clave para lograr un acabado perfecto en cada pieza. Por esta razón, los expertos de DTF Barcelona explican las claves a tener en cuenta para este proceso.

Importancia del planchado en el sistema DTF En general, la impresión en DTF se compone de cuatro pasos. En primer lugar, la impresión de la película mediante equipos diseñados para este fin, los cuales utilizan tinta pigmentada a base de agua. En segundo lugar, se lleva a cabo la aplicación de la poliamida, que se adhiere a la tinta mientras está fresca. La tercera fase es la de curado del adhesivo montante el uso del horno a alta temperatura, siendo la última fase, una de las más importantes: el planchado.

Este paso permite que se realice la transferencia del diseño al textil de manera más efectiva. Una vez que el transfer se ha enfriado parcialmente, se aplica haciendo uso de una plancha de calor a presión, especializada para este proceso. Este proceso ayudará a garantizar una adecuada fijación del diseño y obtener una mayor duración del estampado.

Cómo planchar el DTF de DTF Barcelona El tiempo, la temperatura y la presión son tres elementos clave que todo profesional que ofrezca servicios de transfer DTF debe conocer. En ese sentido, uno de los aspectos más importantes sobre cómo planchar DTF de DTF Barcelona es estirar adecuadamente la prenda, cuidando que no haya ningún tipo de arrugas y pre plancharla durante 5 segundos a 150 grados.

Los expertos explican que es necesario dejar que la prenda se enfríe durante algunos minutos, mientras se prepara el transfer DTF. Después de ello, se coloca la prenda para la impresión y se aplica presión alta durante 8 segundos a 150 grados. Dentro de este paso, se recomienda el uso de papel de horno para que los grados no sobrepasen lo indicado. Al terminar el planchado, se debe retirar el film estando en caliente y esperar de 20 a 40 segundos que el DTF se enfríe.

Finalmente, desde DTF Barcelona sugieren volver a planchar la prenda a alta presión, pero sin el papel de horno. El papel de horno solo se utilizará cuando existan detalles pequeños. En grandes masas de tinta no será necesario. Esto, con el objetivo de disminuir el grosor de la tinta a niveles mínimos, lo cual favorecerá la calidad y durabilidad de la impresión.



