Cómo es el postoperatorio de una cirugía ortognática

La cirugía ortognática es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se busca corregir las deformidades dento-cráneo-maxilofaciales en los pacientes. Esto se logra mediante movimientos óseos del maxilar y la mandíbula. Con ello, se consigue el perfecto equilibro entre todas las características faciales del paciente. El cirujano maxilofacial Jorge Calvo de Mora explica que estas intervenciones tienen aplicaciones muy específicas.

Los especialistas la recomiendan cuando ha sido imposible lograr que los dientes consigan una posición ideal solo con un tratamiento de ortodoncia. También cuando existe un desequilibrio, asimetría o irregularidad facial y se quieran alcanzar los “ideales estandarizados de belleza facial”.

Habla el especialista El doctor Jorge Calvo de Mora es un profesional formado en las carreras de odontología y medicina. Este cirujano maxilofacial culminó así mismo un doctorado con altas calificaciones que le merecieron un Premio Extraordinario Cum Laude. A través del MIR, suma dos especialidades: Cirugía Oral-Maxilofacial y Anatomía Patológica-Citologica.

Este especialista madrileño es el director de la Clínica Calvo de Mora, donde son expertos en cirugía ortognática. Han desarrollado un espacio con los avances tecnológicos más avanzados. Gracias a ellos tienen los procedimientos más precisos que ahorran tiempo y dinero a sus pacientes.

Como ejemplos de problemas que pueden solucionarse con cirugía ortognática, el Dr. Calvo de Mora menciona la sonrisa gingival, la mordida abierta, el mentón desproporcionado, el maxilar pequeño y el prognatismo. También la aplican para corregir la apnea del sueño con un avance bimaxilar. Indican que es el único procedimiento quirúrgico que cura verdaderamente este grave problema de salud.

La fase del posoperatorio Una de las interrogantes más frecuentes que se formulan los pacientes que planean someterse a este tipo de intervenciones es el postoperatorio. Sobre todo, porque muchos de ellos tienen que reincorporarse lo antes posible a sus actividades laborales, sociales y familiares. Lo primero que aclara Calvo de Mora es que, gracias a su tecnología mínimamente invasiva, esta convalecencia es ahora mucho más reducida.

No obstante, siempre se recomienda a los pacientes seguir unas pautas muy sencillas durante un tiempo. Lo primero es llevar una dieta blanda basada fundamentalmente en líquidos. También se debe aplicar frío local mediante una máscara facial. El objetivo de esto es acelerar la disminución de la inflamación.

Para el posoperatorio de la cirugía ortognática, se acostumbra a recetar antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios para aliviar al paciente. También se recomienda durante esta etapa dormir incorporado y no practicar ningún deporte o ejercicio físico. El doctor Calvo de Mora sostiene que, al seguir estas indicaciones, se logrará que el postoperatorio evolucione rápido y sin inconvenientes. En menos de una semana la mayoría de los pacientes pueden volver a sus actividades sociales normales.

El equipo multidisciplinar, la experiencia, el servicio Premium a los pacientes y la tecnología son los pilares en los que se apoya la Clínica Calvo de Mora para conseguir que sus pacientes de cirugía ortognática consigan tratamientos que superen sus expectativas, no solo en los resultados, sino en el trato durante y después de la cirugía.



