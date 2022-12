PERMA-ZYME, estabilizar e impermeabilizar suelos naturales y con presencia de arcillas Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 16:07 h (CET)

Las enzimas orgánicas tienen la capacidad de actuar sobre las partículas finas del suelo, rellenando los vacíos de agua mediante un proceso catalítico. El resultado es un suelo más estable gracias a un proceso de compactación y cimentación que perdura en el tiempo, independientemente de las condiciones climáticas.

Con base en estas propiedades, los expertos de la empresa Vervictech han desarrollado su producto PERMA-ZYME, elaborado precisamente con enzimas orgánicas que cumplen estas funciones.

Explican que las enzimas rompen la tensión del agua y dentro del suelo permiten una reorganización de sus partículas, orgánicas o no.

Ventajas por el uso de PERMA-ZYME para estabilizar los suelos Vervictech es una empresa que fabrica y/o comercializa un portafolio de productos con aplicaciones en construcción, ganadería, limpieza y el tratamiento de residuos, entre otros. En el caso de PERMA-ZYME, es un compuesto de enzimas orgánicas y productos naturales que estabilizan el suelo y proporcionan una serie de ventajas importantes, como es la no absorción de agua por las partículas de finos y generan una geomembrana impermeable en el mismo.

Indican que el resultado de la acción de este producto es que el suelo se compacta y gana una mayor resistencia a la carga. También se vuelve más impermeable a la acción del agua, lo que permite que vehículos y personas puedan seguir transitando o trabajando sobre la superficie.

Al tratarse de un producto de Vervictech, PERMA-ZYME es totalmente amigable con el medioambiente. Sus componentes no resultan tóxicos para personas, animales o plantas. Tampoco cambia el color natural del suelo, lo hace estéticamente homogéneo e impide el crecimiento de hierba en la superficie, gracias al efecto de compactación.

Casos en los que se requiere el uso de PERMA-ZYME Los portavoces de Vervictech sostienen que el uso de PERMA-ZYME resulta muy conveniente sobre suelos con alto nivel freático. Explican que las propiedades de compactación de las enzimas naturales impiden la migración del agua por el fenómeno de la capilaridad. Es decir, que el agua suba por las distintas capas del subsuelo hasta desestabilizar la superficie, haciéndola fangosa.

También resulta muy útil en espacios abiertos de lugares lluviosos, donde se desarrollan proyectos de construcción. Los expertos de Vervictech señalan que las compañías constructoras o madereras pierden mucho dinero al tener que parar obras porque el terreno se vuelve intransitable para la maquinaria. PERMA-ZYME lo soluciona impermeabilizando y compactando el suelo para que los tractores, maquinaria y vehículos, puedan operar sin problemas.

Su efectividad también ha sido comprobada en caminos rurales que carecen de asfaltado. En esos casos, PERMA-ZYME ha resultado conveniente porque han recogido datos que comprueban que los caminos se han mantenido compactos hasta por 8 años. Adicionalmente, se puede usar cuando se necesita estabilizar el suelo y usarlo como base para echar sobre él alquitrán u otro tipo de material antideslizante.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.