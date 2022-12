LLOOLY lanza un modelo de stand y kiosko food truck Emprendedores de Hoy

Hoy en día, los ice rolls o helados a la plancha son muy conocidos y bastante demandados en España. Y todo esto, ha sido en gran medida gracias a firmas como LLOOLY, una compañía pionera en la comercialización de estos helados en territorio español. Durante todo este tiempo, esta empresa ha logrado expandirse en el país a través de un exitoso modelo de franquicias, llevando sus ice rolls y sus bubble waffles a cada vez más españoles. No obstante, recientemente han anunciado el lanzamiento de un modelo de stand y kiosko tipo food truck, estático, como una alternativa de franquicia no solo más versátil, sino también mucho más económica.

La firma LLOOLY lanza un nuevo modelo de franquicia en forma de stand y kiosko food truck Los food trucks son un modelo de negocio que ahora mismo está en auge no solo en Estados Unidos, en donde son un éxito total, sino también en otras partes del mundo, incluyendo en España. Por esta razón, la firma LLOOLY ha decidido utilizar este formato como una alternativa de franquicia, haciendo uso de un modelo stand y kiosko con forma de food truck estático. Se trata del lanzamiento de un modelo mucho más versátil y práctico, especial para centros comerciales, centros de mediana, plazas, etc. Su versatilidad permite que ya sea en interiores o en exteriores, se pueda contar con todo lo necesario para ofrecer el servicio de calidad acostumbrado por esta compañía.

Lo que se busca con esta idea son dos objetivos principales. El primero de ellos es atraer a nuevos emprendedores a unirse a esta firma que tanto éxito ha logrado durante los últimos años en España, y en segundo lugar, llevar a cada vez más personas la experiencia de disfrutar un delicioso y exclusivo ice roll o bubble waffle.

Un concepto low cost que promete ser todo un éxito Otra de las ventajas que ofrece el lanzamiento de este nuevo modelo de franquicia, es que se trata de una de las propuestas más económicas en todo el sector. Es un concepto low cost que abre las puertas a nuevos emprendedores, que al no contar con un capital muy elevado, estaban esperando una oportunidad como esta, para comenzar su propio negocio. Y es que para poder formar parte de este nuevo modelo de stand y kiosko tipo food truck, solo hace falta invertir la sorprendente cantidad de tan solo 23.000 €.

Hasta ahora, las franquicias de LLOOLY han demostrado ser rentables y cada vez más personas se suman a la fiebre de los ice rolls y los bubble waffles, por lo que se trata de un negocio en auge. En este sentido, considerando todas las ventajas que ofrece este nuevo modelo, se puede esperar que sea una apuesta igualmente exitosa. Así que, quien esté interesado, puede encontrar mucha más información en el sitio web de LLOOLY o contactando directamente con la compañía.



