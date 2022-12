Una buena presentación de producto es clave para su éxito, por Orbitvu Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 13:22 h (CET)

Las presentaciones de producto son un elemento esencial para tener éxito en su comercialización. Varios aspectos inciden en su compra, como el precio o los gustos particulares del consumidor. Sin embargo, una presentación visual impactante puede inclinar la balanza y determinar la decisión final del comprador.

Las tecnologías modernas ofrecen varias herramientas para potenciar las presentaciones de producto, como las soluciones de Orbitvu. Esta compañía tecnológica proporciona algunas de las mejores herramientas en la creación de presentaciones en 360 grados para productos de varios tipos y tamaños, tanto en foto como en vídeo.

Herramientas de promoción que se adaptan a todo tipo de productos Orbitvu es una empresa que ofrece innovadores recursos para el sector del comercio online, los cuales facilitan la creación de videos, packs fotográficos y presentaciones de producto en 360 grados. Todo esto, de forma tan sencilla y eficaz que los resultados se obtienen en segundos, sin necesidad de operarios especializados. Estos dispositivos son utilizados por cientos de compañías en el mundo a día de hoy, y funcionan a la perfección para diversas industrias, como la moda, electrónica, ferretería, joyería y muchas más.

Su catálogo de productos ofrece diversas opciones según el tamaño de los artículos a promocionar. Por ejemplo, soluciones como Alphashot 360 o Alphashot Micro V2 se adaptan perfectamente a productos pequeños, como cosméticos, gafas, móviles, etc. El Alphastudio Compact y el Alphashot XL, por su parte, son ideales para productos medianos, como zapatos, bolsos, portátiles y otros. Para artículos grandes, en cambio, las mejores opciones son el Fashion Studio, ideal para contenido con modelos o maniquíes, y el Alphastudio XXL, más apropiado para muebles, electrodomésticos o instrumentos musicales, entre otros. Además, ofrecen una opción especializada para actividades en bicicleta, por medio de su Bike Studio.

Las ventajas de recurrir a las soluciones de Orbitvu Los beneficios de usar presentaciones de producto a 360 grados han sido ratificados por varios estudios, los cuales demuestran que estos recursos tienen más probabilidad de generar impacto en la audiencia, y persuadir a los consumidores para adquirir el producto promocionado. Además de ello, las soluciones Orbitvu ofrecen algunas ventajas adicionales, fruto de su innovador diseño tecnológico.

El uso de estos dispositivos es sumamente sencillo y cuentan con funciones automatizadas, por lo que no se necesita contratar personal especializado para utilizarlos, y los tiempos de formación para su gestión son mínimos. Esto implica un importante ahorro en costes para los comerciantes, los cuales no tienen que subcontratar este servicio gracias a estas soluciones. También, implican un ahorro de tiempo y costes en postproducción, ya que dichos procesos se realizan de forma automática en estos dispositivos.

Además de todo esto, los resultados de estos equipos ofrecen una imagen de gran calidad, cuyo formato permite exponer una perspectiva completa sobre el producto, y generar un profundo impacto en las audiencias.



