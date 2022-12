Glass by Gaviota: balance de año muy positivo como líder en soluciones bioclimáticas para proteger espacios Comunicae

jueves, 29 de diciembre de 2022, 11:26 h (CET) La compañía líder en acristalamientos, pérgolas bioclimáticas y ventanas de PVC, cierra un año "dulce" gracias a diferentes hitos, como la inauguración de una nueva gama de productos o la participación en las ferias más importantes del gremio. Con el foco puesto en 2023 Glass by Gaviota continuará trabajando en el impulso y proyección dentro y fuera del territorio nacional, así como en la optimización de sus productos y soluciones activas Glass by Gaviota, la empresa líder en cerramientos y en protección de espacios exteriores gracias a soluciones arquitectónicas sostenibles e innovadoras, finaliza el año con un balance muy positivo. La firma ha aumentado la gama de productos en los últimos meses, soluciones que han gozado de una gran acogida, tanto por clientes finales, como por distribuidores.

Entre los principales hitos conseguidos, destaca la incorporación de Zoe y de Aura, o el lanzamiento de su nueva línea sostenible de ventanas y puertas correderas PVC. Además, notoria ha sido la participación de la marca en las ferias más representativas para el sector, entre ellas, la Feria VETECO 2022.

Las cortinas deslizantes Zoe: elegancia, práctica y confort al poder

Para optimizar y ampliar visualmente los espacios cerrados, la marca se encuentra en un momento profesional "dulce" y de progreso. Fruto de esa continua optimización en su catálogo nace Zoe, la nueva cortina de cristal deslizante que destaca por su diseño sencillo, con ausencia de marcos laterales de vidrio y apoyo inferior para facilitar el desplazamiento del cristal. Se trata de un producto que con su disruptivo lema"confort con vistas".

Además, de la mano está la gama Aura, lo que desde la firma bautizan como: "visión panorámica a todas luces’’. Cerramientos acristalados, deslizantes y giratorios, sin marco del cristal, ideales para los que pongan especial interés en el aislamiento acústico y térmico. Asimismo, gracias a la ausencia de paneles verticales, ofrece extras diferenciales con respecto a otros cerramientos, especialmente relativos a su guía inferior: la estructura queda sobrepuesta con el canal (para recoger el agua de condensación) y está embutida en el suelo sin necesidad de escalones.

Llegan los hogares del futuro: un nuevo concepto de ventanas y puertas de Thermofibra / PVC 100% reciclables

Siempre a la vanguardia y en continuo crecimiento, la marca trabaja en soluciones innovadoras y sostenibles, garantizando la máxima luminosidad y conforten el hogar. Otro de los hitos a destacar de este 2022 es el rediseño del concepto de ventanas y puertas correderascon su nueva línea sostenible PVC 100% reciclable. Se enmarca bajo criterios específicos de Passivhaus y Eficiencia energética gracias al uso de la Thermofibra y Tecnología Forthex en sus productos.

Ideales para hogares multifuncionales, donde convivan varias personas, estas ventanas protegen de la contaminación acústica a la vez que "blindan" el hogar del calor o frío exterior. Se trata de cerramientos practicables o deslizantes, con máximas prestaciones y con la posibilidad de combinarlas según las propias necesidades del usuario. Gracias al compromiso con el medio ambiente, el consumo de energía para calefacción y refrigeración se reduce, por lo que el ahorro energético general a lo largo del año es significativo.

Con una "agenda" repleta para 2023, donde no faltarán citas profesionales y avance de nuevos productos, la firma promete seguir trabajando su "marca personal": transparencia, profesionalidad y claridad. Asimismo, como aperitivo de este próximo 2023, la marca seguirá trabajando en el impulso y proyección en el ámbito nacional e internacional.

