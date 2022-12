​Rafa Benítez, sobre la Premier League: "Es un fútbol de mucha más intensidad, velocidad y se percibe más la pasión" El entrenador español, que ha pasado por equipos como Liverpool, Chelsea o Real Madrid, repasa su trayectoria deportiva en una entrevista en DAZN Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 29 de diciembre de 2022, 10:21 h (CET)

DAZN ofrece una nueva entrevista exclusiva con Rafa Benítez, entrenador español que ha pasado por los banquillos de algunos de los mejores equipos del mundo, como el Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Nápoles, Inter de Milán o Valencia.



Para el técnico, el poderío económico de los clubes ingleses es diferencial respecto a otras ligas: “Es un fútbol de mucha más intensidad, de mucha más velocidad, se percibe mucho más la pasión. ¿Qué tiene además la Premier? En aquel momento lo ves desde allí, pero una vez que vienes, ¿Qué tiene? Pues tiene dinero. Los estadios, el marketing, los jugadores, etc. Todo se está haciendo a otro nivel y entonces llama mucho más la atención”.

Benítez también explica las diferencias existentes a la hora de trabajar en Inglaterra: “Los equipos no trabajan tanto la táctica, se trabaja mucho más sobre la pasión, sobre la emoción o sobre la intensidad. Entonces, viniendo de España, cuando tú quieres jugar un 4-2-3-1 de la manera que jugábamos nosotros en Valencia, tienes que ser capaz de transmitir a los jugadores cuándo tienes que presionar, dónde tienes que presionar, cómo tienes que presionar… Para ese tipo de cosas, necesitas algunos jugadores que te entiendan y que pasen ese mensaje en el campo”.

Uno de los grandes saltos en su carrera como entrenador se produjo cuando fichó por el Liverpool procedente del Valencia. En esta entrevista exclusiva el preparador recuerda cómo se fraguó su firma por el conjunto ‘red’: “Me ofrecían cinco años de contrato y ellos me dijeron: ‘En 3 años tienes que ser competitivo’”. En su etapa al frente del Liverpool, uno de sus grandes fichajes fue Fernando Torres: “Dice que cuando le llamé, él se creía que era una broma. No nos fue muy difícil, el Atlético de Madrid necesitaba hacer esa operación porque era buena desde el punto de vista económico (...) Yo creo que no fue difícil y él vino con muchísima ilusión y muchas ganas de triunfar, y al final lo hizo”.

El mejor contenido sobre fútbol inglés

Además de esta entrevista exclusiva con Rafa Benítez, DAZN ofrece en directo y bajo demanda todos los partidos de la Premier League. Asimismo, los suscriptores pueden disfrutar de los mejores contenidos y programas sobre fútbol inglés como ‘Decoded’ y ‘Fever Pitch’.

La jornada 18 de la Premier League tendrá los siguientes horarios:

Viernes 30 de diciembre: West Ham - Brentford, 20:45 horas Liverpool - Leicester, 21:00 horas

Sábado 31 de diciembre: Wolverhampton - Manchester United, 13:30 horas Bournemouth - Crystal Palace, 16:00 horas Fulham - Southampton, 16:00 horas Manchester City - Everton, 16:00 horas Newcastle - Leeds United, 16:00 horas Brighton - Arsenal, 18:30 horas

Domingo 1 de enero: Tottenham - Aston Villa, 15:00 horas Nottingham Forest - Chelsea, 17:30 horas Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sugoi Uriarte: “Para el 2023 deseo poder contribuir en el cambio del judo nacional” Entrevista al ex judoca olímpico y candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados ​Rafa Benítez, sobre la Premier League: "Es un fútbol de mucha más intensidad, velocidad y se percibe más la pasión" El entrenador español, que ha pasado por equipos como Liverpool, Chelsea o Real Madrid, repasa su trayectoria deportiva en una entrevista en DAZN Bike Territory cierra el año trabajando en más de 2.000 kilómetros de itinerarios para ciclistas El proyecto de la Real Federación Española de Ciclismo prepara la homologación de cerca de 100 etapas de cara al 2023 ​Van Empel y Pieterse se batirán en Benidorm Las protagonistas de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI definirán su duelo particular en la Costa Blanca ​El Equipo Kern Pharma presenta su maillot 2023 Etxeondo continuará vistiendo a la formación navarra