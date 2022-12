¿Cómo administrar una cuenta de Amazon?, por Global Sellers Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 15:57 h (CET)

Administrar una cuenta de Amazon puede ser una tarea realmente difícil para los nuevos usuarios que buscan vender o comprar nuevos productos. Aunque su interfaz busca ser lo más sencilla posible, es complicado conocerla en un primer acercamiento.

Global Sellers ofrece un servicio de gestión personalizada de la cuenta de Amazon de sus clientes, sobre todo cuando son vendedores. Hacen un diagnóstico personalizado y detallado para conocer todas las necesidades del cliente.

Las dificultades de gestionar una cuenta de Amazon Esta plataforma de compra, venta y envíos de productos es una de las más utilizadas alrededor del mundo por las facilidades que le ofrece a sus usuarios. Tan así, que muchas tiendas o empresas han preferido pasar sus servicios al mundo digital dentro de ella para poner a la venta sus productos de forma efectiva sin tener que gastar dinero en establecimientos físicos. Aunque eso no significa que sea una transición fácil.

Sobre todo para los pequeños emprendedores, encontrar un balance entre tiempo, disponibilidad y preparación de productos puede ser difícil si no se sabe cómo funciona la interfaz de venta. Por esta razón, hay expertos en el tema que ofrecen una asesoría personalizada que se basa en el tipo de producto y la cantidad de ventas, entre otros, a la hora de ofrecer los servicios.

Asesorías personalizadas con Global Sellers Esta asesora se encarga de hacer un seguimiento personalizado para sus clientes donde les proporciona las herramientas necesarias para convertirse en vendedores efectivos al interior de la plataforma. Primero, hacen un diagnóstico para ver si consideran que el vendedor realmente necesita ayuda o puede mejorar su servicio solo con unos consejos. Esto demuestra su honestidad al momento de prestar su mentoría.

Dentro de las divisiones que determinan su trabajo, se encuentran un estudio exhaustivo de la competencia para comprender qué nuevas prácticas implementar para su cliente. También ayudan al posicionamiento de los productos en los motores de búsqueda y mejoran el reconocimiento de la tienda.

Para adquirir sus servicios, solo se debe seguir un paso a paso en su página web, donde tienen este primer acercamiento y determinan en qué elementos está fallando el usuario de Amazon. Ellos mismos se encargan de contactar a los interesados, por lo que es aún más fácil de lo que se podría creer.

En conclusión, cada vez más personas se arriesgan a trasladar sus negocios a Amazon y el mundo digital. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con el tiempo o las habilidades necesarias para posicionar su tienda de forma óptima. Aunque pueden aprenderse, es recomendable contar con la asesoría de expertos en la materia que puedan guiar el crecimiento del proyecto.



