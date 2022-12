​Van Empel y Pieterse se batirán en Benidorm Las protagonistas de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI definirán su duelo particular en la Costa Blanca Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 09:22 h (CET)

Las grandes estrellas del ciclocross mundial no se quieren perder la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca 2023. Tras las confirmaciones de los tres Reyes Magos del ciclocross masculino, el titán Mathieu Van der Poel, la súper estrella Wout van Aert y el campeón del mundo Tom Pidcock, llegan otras dos rivales para la excelente Silvia Persico y la leyenda Marianne Vos en la manga Elite femenina: las neerlandesas Fem van Empel y Puck Pieterse, primera y segunda clasificadas de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, quienes estarán este 22 de enero en Benidorm.



Los duelos entre Fem van Empel (2002, 's-Hertogenbosch; actual Pauwels Sauzen-Bingoal, futura Jumbo-Visma) y Puck Pieterse (2003, Amersfoort; Alpecin-Deceuninck) han sido el hilo conductor de las pruebas Elite femeninas de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. Entre ambas acaparan los triunfos en nueve de las diez citas disputadas hasta ahora, habiendo coincidido en el podio de todas salvo las dos primeras citas en Estados Unidos, donde Pieterse no se presentó y ganó Van Empel, y las últimas de Val di Sole y Gavere, donde una dura caída sufrida en la prueba italiana dejó fuera de juego a Van Empel.

Actualmente, Fem van Empel lidera la Copa del Mundo de Ciclocross UCI con 330 puntos por 290 de una Puck Pieterse al alza. La prueba de Benidorm Costa Blanca, penúltima del programa de la principal ‘challenge’ de ciclocross, se presume decisiva para la suerte de la competición.

“Fem Van Empel y Puck Pieterse son dos de las mejores especialistas en ciclocross del mundo”, expresa Pascual Momparler, máximo responsable de Momparler Cycling. “Este año están ofreciendo un espectáculo brutal en cada prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. Recordemos que ésta de Benidorm va a ser la penúltima cita de la Copa, y en mi opinión será la que decida su resultado final. Esto es un aliciente más para no perderse las carreras: tanto quienes acudan al circuito como quienes sigan las pruebas por televisión disfrutarán de un gran espectáculo”.

Las entradas para la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca 2023 pueden adquirirse en el portal https://benidorm22.tickets.flandersclassics.be/, así como en el sitio oficial de la carrera, benidormcx.es. Asimismo, en breve se abrirán las inscripciones para el BenidormCX, prueba de carácter nacional que el sábado 21 de enero complementará a la gran fiesta del domingo 22. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Van Empel y Pieterse se batirán en Benidorm Las protagonistas de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI definirán su duelo particular en la Costa Blanca ​El Equipo Kern Pharma presenta su maillot 2023 Etxeondo continuará vistiendo a la formación navarra ​Laia Sanz, a por su segundo Dakar en coches con más ambición Será su 13ª participación en el rally más importante del mundo, un desafío que ha superado con nota en otras 12 ocasiones y que afronta con grandes expectativas El Equipo Finisher cierra su plantilla con tres últimos fichajes ​Un paso hacia la madurez y la internacionalización ''Es muy necesario aprender de lo ocurrido esta temporada y plantearnos hacia dónde queremos llevar nuestra profesión'' Víctor Ruiz, jugador de Cartagena, hacer una profunda reflexión de lo que ha sido la temporada y de lo que les ha deparado este año en el mundo del pádel