¿Cómo mejorar la productividad y bienestar a través del coaching?, por Eres Productividad

sábado, 24 de diciembre de 2022, 18:26 h (CET)

Eva Hualda es una profesional de la Administración que, durante 20 años, ha trabajado para distintas empresas multinacionales. Confiesa que durante el confinamiento tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de mejorar el bienestar y reducir los niveles de estrés. De esa meditación, surgió su emprendimiento de coaching productivo con su método Time.

Esta iniciativa se llama Eres Productividad, con la que atiende principalmente a mujeres entre los 35 y los 55 años de edad. Allí realiza sesiones, talleres o consultorías para orientar y enseñar a las usuarias cómo aprovechar y disfrutar del tiempo, mientras cumplen sus metas personales.

Dificultades que genera el estrés por la falta de tiempo En la vida actual, las personas y particularmente las mujeres, deben desempeñar varios roles al mismo tiempo. Muchas de ellas deben distribuirse entre sus responsabilidades domésticas como hijas, esposas o madres y sus tareas profesionales. Al ser todas actividades muy absorbentes, los momentos para el bienestar personal normalmente quedan relegados a un segundo plano.

Esta coach dice que los problemas de relación con el tiempo se manifiestan en la sensación de no poder cumplir con todas las tareas diarias. También se plasman en sensaciones de estrés, ansiedad o agotamiento mental al sentir que las horas del día no alcanzan.

En los casos de las mujeres autónomas y emprendedoras, Eva Hualda dice que este tipo de conflictos con el tiempo también son muy frecuentes. En ellas, a los problemas antes descritos se agrega la sensación de frustración por no cumplir con las metas que se han trazado. Para todas ellas, esta orientadora ideó el método Time.

El Método Time y cómo mejorar la productividad y el bienestar La especialista Eva Hualda explica que el método Time implica la realización de tareas enfocadas en mejorar la relación de las mujeres con su tiempo. El primer paso es la transformación, en la que se eliminan viejos y nocivos hábitos cambiándolos por otros que sumen productividad.

El segundo paso es la inversión en sí mismas. A partir del cambio de hábitos se construye el tiempo para que las mujeres aprendan a pasar momentos de calidad consigo mismas. Esto les permitirá tener una mejor relación con su persona y con la gente del entorno. Eva asegura que con esas premisas se consigue la tranquilidad necesaria para mejorar la relación con el tiempo a través del equilibrio entre sus roles.

La experta en coaching productivodice que su función como orientadora consiste en acompañar a las mujeres en todo ese proceso de transformación. Afirma que, durante las sesiones, les ayuda a encontrar las fórmulas para conseguir mayor productividad trabajando desde lo interno y lo mental. Agrega que el método Time es una metodología con un enfoque centrado en el desarrollo personal y para mujeres comprometidas con el cambio.



