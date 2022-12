Arte con propósito. Arts Connection consolida sus alianzas internacionales

El 2022 termina con un balance muy positivo para la fundación Arts Connection, gracias a la consolidación de sus alianzas internacionales, “para poder difundir nuestra labor del arte con propósito en el mundo”. Así lo confirmó la artista Andreina Fuentes Angarita, directora ejecutiva de la organización no gubernamental con sede en Miami, fundada en el año 2006.

El colectivo “Food of war” en Londres, la residencia para artistas Casa Ocumare AIR en Valencia (España), la Fundación Cultural Europea en Venecia, la Rome Art Week y el Centro de Estudios Americanos en Roma, el Museo de Arte Contemporáneo y el Centro de Bellas Artes en Zulia (Venezuela) y VAEA (Venezuelan American Endowment for the Arts) en Nueva York, son tan solo algunas de las instituciones con las cuales la Fundación Arts Connection ha organizado eventos y cerrado acuerdos de colaboración este año.

“La idea es tener más alcance en diferentes sectores del arte contemporáneo, para ampliar nuestra plataforma y poder brindar a más personas conocimiento, sensibilidad cultural. Las exposiciones, las ferias de arte, son grandes plataformas de comunicación y de proyección de mensajes para educar”, explicó Andreina Fuentes Angarita, también fundadora de la ONG.

El mejor ejemplo del impacto internacional de Arts Conection es el Miami New Media Festival, que desde el pasado mes de septiembre celebró su XVII edición y ya se ha presentado en las ciudades de Roma, Venecia, Ámsterdam, Bogotá, Cúcuta, Zulia y Valencia (Venezuela), además de su tradicional proyección en Miami. “Yo creo que el arte es un elemento aglutinador para promover la cultura de paz y reducir la violencia”, dijo Fuentes Angarita, recordando que este año el tema central del festival es “Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia”.

Pero, Arts Connection no solo se limita a la promoción de sus propios proyectos, sino que además funciona como fundación paraguas que brinda apoyo a otras organizaciones sin fines de lucro, que también promueven el “arte con propósito”.

Es el caso de Fundana, que recientemente realizó una subasta de arte en Miami para recaudar fondos para sus albergues de niños vulnerables en Venezuela; o de Languages Foundation, que busca preservar el uso de español en las comunidades latinas establecidas en la Florida, empezando con la dotación de libros en español a los preescolares del Doral.

Estas alianzas son también consecuencia de la importante presencia que posee la fundación en Miami, en donde tiene una amplia experiencia organizando eventos con el apoyo de las autoridades del Miami Dade County, el DORCAM – Doral Contemporary Art Museum, y más recientemente de la fundación I.D. Art Lab. Todo ello con el objetivo de “lograr transformar las comunidades y construir ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana”, puntualizó Andreina Fuentes Angarita. Para más información, visitar la página web de Arts Connection Foundation.

Foto: Andreina Fuentes presenta el Miami New Media Festival en Roma