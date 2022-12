Descubrir los mejores paisajes de invierno con la tranquilidad que proporciona Segur Classic Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 17:56 h (CET)

Un seguro a todo riesgo pensado para proteger el vehículo durante todo el año. Segur Classic recomienda las mejores rutas de invierno con un coche clásico

Los verdaderos amantes de los coches clásicos saben que no resulta fácil cuidar y mantener en buen estado una pieza antigua. Sin embargo, esa delicadeza es lo que hace que los coches antiguos sean únicos y especiales. En invierno, además, estos vehículos todavía se ven expuestos a más riesgos debido a las adversidades meteorológicas. Eso no debería suponer ningún problema para los amantes de las aventuras en la carretera. Estar bien protegido es imprescindible para poder viajar durante todo el año sin preocupaciones.

Recorrer miles de kilómetros durante todo el año sin poner en riesgo la pieza histórica En Segur Classic son especialistas en seguros para coches clásicos desde el año 2009. Comparten con sus clientes el amor y la pasión por los vehículos antiguos que tienen tantas historias por contar. En todos estos años, Segur Classic se ha consolidado como la aseguradora de referencia para los apasionados de las joyas del motor.

La compañía experta en vehículos clásicos recomienda cuidar un coche clásico en invierno siguiendo estos pasos: limpiar periódicamente el vehículo, tanto por dentro como por fuera, mantener lleno el depósito de combustible para evitar que el metal se oxide al entrar en contacto con el aire y desconectar la batería si el coche va a estar varios días sin pisar el asfalto. Sin embargo, es importante acordarse de cargarla unas horas antes de salir.

A pesar de seguir estos consejos al pie de la letra, en Segur Classic también saben que a veces hay factores que no se pueden controlar. Es por eso que cuenta con un seguro a todo riesgo que cubre todo en caso de surgir este tipo de imprevistos. Esta cobertura contempla los daños propios y ofrece la máxima estabilidad y con un buen respaldo ante cualquier accidente. Y, además, se trata de un servicio pensado exclusivamente para los propietarios de coches clásicos a una tarifa realmente reducida

¿Qué paisajes recomienda Segur Classic para conocer en invierno? Vall d’Àneu, Pallars Sobirà Este destino se recomienda solo a los amantes de la alta montaña y de la tranquilidad. Sus valles, ríos y lagos van a dejar a los visitantes sin palabras.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido Este destino se aconseja solo a los verdaderos amantes de la montaña y del coche clásico, porque tienen que gustarles mucho las curvas. Los paisajes de montaña del destino no dejarán indiferente y difícilmente va a poder olvidarse.

Pueblos Blancos Andalucía (Málaga y Cádiz) Las personas pueden disfrutar de estos pueblos, algunos catalogados como los más bonitos de España, en cualquier época del año, pero en invierno seguramente se pase menos frío que en cualquier otro rincón de la península. Los pueblos que nadie puede perderse son Ronda, Arcos de la Frontera y Vejer de la Frontera.

La Toscana italiana Puede resultar extraño viajar a la Toscana en invierno, pero desde Segur Classic aseguran que este destino tiene muchas ventajas. Las personas van a poder encontrarse con mucho menos turismo en cualquier actividad que quieran hacer, menos colas en los museos y en los restaurantes, precios más asequibles y experiencias más exclusivas en degustaciones de vino. Además, también permite relajarse en sus baños termales naturales o esquiar en los Apeninos. Los pueblos que sin duda no se pueden dejar de visitar de esta zona son Siena, San Gimignano, Cortona, Anghiari y Pitigliano.

Sea cual sea el destino que se elija, no hay por qué preocuparse, ya que Segur Classic va a estar en todo momento para cuidar y proteger la pieza clásica.

Acerca de Segur Classic Segur Classic es una marca de seguros especializada en asegurar vehículos con una antigüedad superior a 20 años. Forman parte de MONTMAR GESTIÓN SCCL y son especialistas en la distribución de pólizas de seguro específicas para diferentes nichos de mercado. Desde el 2009 protegen el vehículo clásico y, gracias a todos estos años de experiencia, se han convertido en líderes en seguros para vehículos de más de 20 años en España. Se comprometen con el desarrollo de seguros especializados, saben de clásicos y viven para mejorar con su experiencia y la calidad de sus seguros para coches clásicos. Desde 2014, se posicionan como líderes con más de 25.000 clientes.



