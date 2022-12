LEGOs y Reborn, los juguetes más buscados estas Navidades, según el estudio de Estudio34 Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 14:12 h (CET)

Spider-Man mantiene su imbatibilidad y sigue siendo el personaje más buscado de Google.

En los ocho primeros meses de 2022, el sector ha facturado 352 millones de euros, un 7% más que el año anterior.

Cada comunidad autónoma elige su juguete favorito.

A las puertas de la Navidad, se comienza a preparar la batalla por comprar el juguete más deseado. Una batalla que, además de repartir felicidad, mueve millones de euros.

El sector juguetero está en crecimiento, y eso se nota en los números tanto de consumo como en búsquedas online. Durante las Navidades pasadas, las ventas de juguetes en España fueron un 23% más elevadas que en 2020 y un 15% si se compara con este periodo en prepandemia, según informa NPD. En los ocho primeros meses de 2022, el sector ha facturado 352 millones de euros, un 7% más que el año anterior.

Las jugueterías luchan año a año por llenar sus estanterías de magia en forma de juguetes. Ahora bien, en el plano digital, ¿cuál de ellas está más presente en la mente de los españoles? De entre más de 50 webs de jugueterías analizadas, hay 5 que destacan por tener una presencia online mucho superior a las demás: Toysrus (16,91%), Juguetilandia

(13,33%), Juguettos (12,87%), Toyplanet (12,60%) y Abacus (11,26%).

En un océano saturado de oferta juguetera y cada vez más revuelto a medida que se acerca diciembre, ¿qué juguetes son los que más presencia online tienen?, ¿qué marcas y jugueterías son más populares en internet? y ¿cuál será estas navidades 2022 el juguete más popular que alegrará los corazones de los niños y niñas españoles?

La agencia de marketing digital Estudio34 vuelve a la carga con su estudio de juguetes basado en datos de popularidad online y en volúmenes de búsqueda en Google. Es decir, qué buscan más los españoles cuando le preguntan a Google.

Los juguetes de construcción ocupan la cima Cada tipo de juguete estimula una habilidad concreta de los niños y se quería averiguar qué preferencias tienen los españoles. En la cima de la torre, la tipología de juguetes más buscada por los internautas es: construcción, con un 30,33% de las búsquedas.

Si se analizan todas las tipologías de juguetes se ve que, detrás de construcción, las muñecas tienen también un gran volumen de búsquedas (13, 03%).

Con más distancia de popularidad, le siguen las manualidades (6,22%), los peluches (5,60%) y los juguetes para exterior (5,38%). Aunque con una popularidad más tímida, destaca la aparición de juguetes de madera (5,23%), una tipología de juguete que apenas tenía presencia años atrás.

LEGOs y muñecas Reborn: la sensación del 2022 Hace años que se viene presenciando una gran popularidad online de las marcas de juguetes de construcción LEGO y Playmobil. La presencia de LEGO es cada año mayor, de manera que deja atrás a muchas marcas de juguetes y con mucha diferencia. Además, desde la apertura de la tienda LEGO en Barcelona en octubre de 2021, las búsquedas mensuales han experimentado un aumento notable.

Por su lado, del top 10 de familias de juguetes con más búsquedas online, sorprende la cantidad de presencia de muñecas, pero sorprende aún más que las más populares sean las muñecas hiperrealistas Reborn con un 29,72%. Le siguen Rainbow High (12,81%), Trolls (10,60%) y My little pony (8,84%). Y, sorprendentemente, colocan a Barbie (7,80%), Bratz (7,62%) y Nancy (7,26%) muy por debajo del podio.

Aunque no sean muñecas como tal, los pequeños muñequitos Funko, que gustan tanto a peques como a adultos, destacan por su presencia cada vez más consolidada. Los Funkos más buscados son Harry Potter, Stranger Things y Spider-Man.

Spider-Man: el personaje más buscado Si se quiere predecir qué personaje será el éxito de ventas este 2022, desde Estudio34 desvelan que el más buscado en internet es Spider-Man (16,58%). Hace tiempo que los personajes ficticios metieron una patita en el sector juguetero y no es ningún secreto que son un gran éxito de ventas.

Del top de personajes de ficción más populares en Google, destacan series infantiles como la Patrulla Canina (12,93%), Pokémon (12,91%), Harry Potter (11,12%) o Peppa Pig (8,60%), clásicos que ya se vieron en informes anteriores. Los superhéroes siempre están presentes, el mismo Spider-Man se mantiene en la cima desde hace años, aunque este 2022 destaca la aparición de Eternals (8,42%) en el top 10.

¿Disney, Marvel o DC? Quien más presencia online acumula son los superhéroes de Marvel. En el sector juguetero, Marvel es mucho más popular que su rival DC, pero en los últimos años, Disney ha llevado a cabo varias adquisiciones estratégicas, con lo que ahora recoge bajo su paraguas las marcas Marvel y Star Wars, y gracias a estas jugadas maestras, Disney se convierte en el player mayoritario y con diferencia.

¿Y qué personajes en concreto son los de mayor popularidad online de cada marca? Los juguetes de Frozen (16,24%) siguen siendo los más buscados de Disney. Hace años que los juguetes de Frozen están en el top of mind de niños y padres. Estrenada en 2013, su popularidad se mantiene imbatible. En el top 10 de más buscados, conviven personajes clásicos de princesas y Toy Story, mientras que la representación de nuevas generaciones viene de la mano de Rapunzel (10,83%) o Cars (8,80%); mientras que los clásicos que mantienen el tipo son Minnie y Mickey (8,80%).

En la lucha entre Marvel y DC, se encuentra a Spider-Man en una esquina del cuadrilátero, y Batman en la otra. Cabe destacar que el segundo personaje de Marvel más buscado es Venom, figura íntimamente relacionada con Spider-Man. El resto del top 5 está representado por Los Vengadores, con Hulk, Iron Man y Capitán América. Con unas búsquedas mensuales mucho más tímidas que sus rivales de Marvel, DC acumula gran parte de su popularidad en Batman.

¿Y qué juguete es el más popular en cada comunidad autónoma? ¿Qué juguete tiene un mayor nivel de interés en cada región? ¿Y qué personaje de ficción tiene un mayor nivel de interés en la región? El informe de Estudio34 aborda todas estas cuestiones.



