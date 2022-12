Blissim lanza en España su primera caja de belleza de suscripción mensual, un regalo ideal para estas fechas Comunicae

viernes, 23 de diciembre de 2022, 12:43 h (CET) La firma celebra su llegada a España con una caja especial con productos de las firmas de cosmética internacional como MAC y francesas como Imparfaite o Innisfree, entre otras. La cajita, que viene con un regalo de una pulsera de la firma francesa Côme, está ya disponible en la web de Blissim por 16,90€ (valorada en 108€) Recién aterrizada en España, Blissim, la marca líder de e-commerce de belleza multimarca en Francia, lanza su primera cajita de belleza que va a convertirse en el regalo perfecto para las beauty lovers.

La firma ha querido celebrar su llegada a España con una cajita llena de productos mágicos, en la que se incluye no cinco sino seis productos para brillar en estas fiestas a un precio muy muy especial.

¿Qué hay en su interior?

Dentro se podrá encontrar una pulsera -chapada en oro- de la marca francesa Còme además de nuevos descubrimientos cosméticos Made in France como el Suero hidratante con semillas de té verde de Innisfree o el Aceite desmaquillante natural con propiedades calmantes de Imparfaite, Además, se incluye la icónica barra de labios Ruby Woo de MAC, con acabado mate y larga fijación, la sombra de ojos e iluminador 2 en 1 de Teeez Cosmetics y el aceite de ricino multiusos de Biorganique.

Disponible desde 16,90€ con envío incluido (Valorada en 108€)

Acerca de Blissim en Francia

Creada en 2011 por Quentin Reygrobellet, CEO, y Martin Balas, COO, Blissim es el líder en suscripciones y el 5º minorista de belleza en Francia. Actualmente Blissim es un ecosistema dedicado a todo tipo de cosmética y cuidado personal (e-shop, suscripciones, corners, estudio de marcas, etc.) gracias a su comunidad y a su papel de prescriptora de belleza.

Blissim cuenta con más de 300 marcas en Francia, desde los gigantes del sector hasta las nuevas marcas emergentes con el sello "Green" y "Made in Francia".

Es precursor de un nuevo modelo de consumo de belleza, líder en servicios de suscripción de cajas de belleza en Francia con una oferta personalizada gracias a los datos y una e-shop de rápido crecimiento.

La empresa francesa, que cuenta con 70 empleados, tiene un total de 2 millones de visitas al mes en su tienda virtual, 1,2 millones de clientes y una sólida comunidad de más de 200.000 suscriptores mensuales en Francia y 421.000 suscriptores en su cuenta de Instagram. El perfil de cliente de Blissim es una mujer de 25 a 35 años (80% en las regiones francesas - 20% en Île de France).

