Aprender a hacer paddle surf en Barcelona con la Escuela Eswell

viernes, 23 de diciembre de 2022

El paddle surf o stand up paddle (sup) se ha convertido en uno de los deportes acuáticos más populares en los últimos años. Se trata de una pequeña variación del surf tradicional que ahora mismo cuenta con muchos aficionados en las playas de Barcelona, y son muchos los que actualmente están interesados en aprender.

Afortunadamente, hay una manera de hacerlo de la mano de verdaderos profesionales de este deporte. Esta formación está disponible en Eswell, una escuela de paddle surf en Barcelonapara aquellos que desean aprender todo lo que necesitan para la práctica de este apasionante deporte acuático, que está cautivando a cada vez más personas en la costa catalana.

Escuela de paddle surf en Barcelona El paddle surf, consiste en una forma de deslizamiento sobre el agua utilizando un remo, mientras el navegante permanece de pie sobre una tabla de surf.

Durante los últimos años, se ha convertido en uno de los deportes acuáticos más practicados, y para muchos ha sido una manera segura y divertida de comenzar a tener contacto con el mar.

La escuela de paddle surf en Barcelona, Eswell, es una de las que ofrece actualmente clases de este deporte a cargo de un personal profesional, altamente capacitado y con mucha experiencia. Ellos están siempre dispuestos a ofrecer al alumno la ayuda que necesita para aprender los conceptos básicos de este deporte, así como las mejores y más novedosas técnicas que le permitan disfrutar al máximo de la experiencia de manera segura.

Desde los golpes de remo hasta los aspectos más importantes de la seguridad en el agua y sobre la tabla, todo esto es lo que aprenderá el alumno con los instructores de Eswell.

Alquiler de paddle surf en Barcelona En la escuela Eswell no solo se puede aprender a hacer paddle surf, sino que además las personas también pueden alquilar el equipo necesario para practicarlo. Ya sea que se trate de un principiante en este deporte o todo un experto en el mismo, en Eswell encontrará todo lo necesario para disfrutar de los muchos beneficios que ofrece el paddle surf. Y es que este deporte es capaz de fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio, aliviar el dolor lumbar y, por supuesto, reducir el estrés y la ansiedad.

Quienes deseen formar parte de las clases o reservar una formación privada y personalizada de paddle surf con los instructores de Eswell, solo deben acceder a su sitio web. Allí encontrarán toda la información, los canales de contacto para hacer la reserva y la dirección exacta de la escuela en Barcelona.



