Best House recibe un nuevo premio en los VI Premios Tecnología e Innovación que otorga el Diario la Razón Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 08:20 h (CET)

Con 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, Best House se ha convertido en una de las empresas de referencia dentro de este sector, con numerosos premios y reconocimientos por su labor a lo largo de su trayectoria. En este marco, el diario La Razón le ha otorgado recientemente un galardón en sus VI Premios Tecnología e Innovación en los que reconoce el esfuerzo, la dedicación y el trabajo continuo de esta firma. De esta manera, queda de manifiesto el compromiso de esta franquicia inmobiliaria con el desarrollo tecnológico y su rol clave en la transformación digital del sector.

¿En qué consisten los premios Tecnología e Innovación del periódico La Razón? En un contexto de aceleración de la transformación digital y de la implementación de innovaciones en el ámbito empresarial, los emprendedores son una parte fundamental de este proceso. Por ello, con el fin de reconocer el trabajo de investigadores, profesionales y empresas en el desarrollo tecnológico, el diario La Razón celebra anualmente sus Premios Tecnología e Innovación.

En este marco, en una ceremonia presidida por el Consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid Carlos Izquierdo, se celebró la sexta edición de esta entrega de reconocimientos en la que un total de 18 compañías e instituciones fueron distinguidas. Entre ellas, es posible destacar a Best House, firma que ya había recibido numerosos reconocimientos por parte de este periódico, como el premio a la Mejor Franquicia Inmobiliaria en la gala de entrega de los Premios Vivienda 2021.

Best House: una franquicia multipremiada Con 154 franquicias en 41 provincias del territorio español, Best House es una compañía que ofrece a sus clientes un servicio integral en el sector de los bienes raíces, brindando asesoramiento en la compra, venta y alquiler de inmuebles, además de ocuparse de la financiación y de la contratación de servicios. En este sentido, su continua expansión dentro del mercado le valió en el año 2021 el reconocimiento a la Excelencia Profesional y Empresarial en la décima edición de los Premios Nacionales El Suplemento publicados por el diario El País.

Asimismo, este último año ha sido un período prolífico en cuanto a lauros para esta empresa, puesto que el periódico La Razón la ha nombrado Mejor Franquicia Inmobiliaria en su evento Premios Vivienda y Excelencia Empresarial.

Considerada una de las franquicias mejor valoradas desde hace 10 años, Best House ofrece a sus franquiciados múltiples ventajas competitivas garantizadas ante notario desde el primer día.



