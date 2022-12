La relevancia de la planificación en tiempos de elevada inflación

El año nuevo es un buen momento para replantearse metas, objetivos, y por supuesto, la manera en la que se debe gestionar el patrimonio para una mayor eficiencia, seguridad y rentabilidad, especialmente en tiempos complicados como los actuales. Y es que efectivamente, estos últimos 2 años han surgido diferentes situaciones que han dejado un escenario complicado por la elevada inflación, la cual ha afectado seriamente el patrimonio y poder adquisitivo de las personas que no han tenido una planificación adecuada sobre el mismo. Contar con un asesor patrimonial experto como los que conforman la firma Horizon Gestión Patrimonial puede ayudar a mantener un patrimonio seguro, e incluso a incrementarlo u obtener rentabilidades, a pesar de la situación actual.

La planificación como herramienta fundamental para evitar problemas financieros en tiempos de crisis En tiempos como los actuales, es prioridad planificarse adecuadamente para evitar problemas con las finanzas, especialmente cuando hay un contexto de elevada inflación, no solo en Europa, sino en gran parte del mundo. La planificación es, en este sentido, una manera segura de encarar el año nuevo, con las herramientas necesarias para mantener el valor patrimonial. Además, no solo permite tener un mayor control de los aspectos financieros como las pérdidas y ganancias, sobre lo que ingresa y lo que se gasta, sino que además, sirve para identificar de manera más clara dónde se puede invertir el patrimonio no solamente para evitar su devaluación, sino inclusive para incrementarla obteniendo beneficios y rentabilidades positivas. Todo esto bajo un control sobrio y realista de las expectativas que se tienen sobre la revalorización o rentabilidad.

El fondo de emergencia, una herramienta efectiva para la salud financiera Otro de las estrategias de planificación para el resguardo del patrimonio en tiempos de inflación, es contar con un fondo de emergencia. De hecho, esto es fundamental si lo que se quiere es evitar problemas financieros, evitar tensiones o encarar situaciones inesperadas. Tener un fondo de emergencia ayuda a tener un margen de flexibilidad financiera a la hora de cualquier imprevisto provocado por causas económicas externas, y es por eso que es sumamente vital en contextos de inflación elevada. Por otro lado, a la hora de hacer la planificación patrimonial hay que tener en cuenta que, en tiempos como el actual, el mantener ahorros en cuentas corrientes, reduce el poder adquisitivo de manera importante, ya que hace un año con 100 € se podía llenar un carro de la compra y este año, por el mismo importe, se ha reducido exponencialmente. Una alternativa aconsejable para evitar futuras pérdidas de poder adquisitivo provocadas por la inflación puede ser invertir el ahorro en productos que puedan combatir contra dicha inflación.

Pero si lo que se quiere es hacer una planificación con la mayor probabilidad de éxito, la opción es contar con la ayuda de un asesor patrimonial experto, con los conocimientos y las estrategias más convenientes para definir una planificación efectiva de la totalidad de su patrimonio financiero e inmobiliario. En este caso, los asesores financieros especialistas como los de la firma Horizon Gestión Patrimonial pueden ser ahora mismo una de las mejores opciones.