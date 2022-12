Talleres Murillo explica cómo preparar el coche para el invierno Comunicae

jueves, 22 de diciembre de 2022, 12:39 h (CET) Revisar el coche tanto por fuera como por dentro es muy importante para garantizar la seguridad vial Los primeros fríos del invierno ya han regalado más de una nevada. No es de extrañar que algún que otro vehículo haya notado los estragos de las bajas temperaturas, hielos en las carreteras o nevadas. Es por eso que es importante tenerlo listo. Talleres Murillo son especialistas en vehículos y explican cómo preparar el coche para el invierno y que no afecte a la seguridad vial.

Las adversidades climáticas que pueden aparecer en los viajes por carretera pueden afectar negativamente a la conducción segura, elevando exponencialmente el riesgo de sufrir graves accidentes de circulación. Tener el coche revisado y a punto es absolutamente necesario. ¿Qué hay que tener en cuenta? Se detalla a continuación:

Las luces

Encontrarse situaciones de baja visibilidad por lluvia, nieve o niebla es más probable en invierno. Es muy importante revisar que las luces funcionen a toda su potencia. Además, otro aspecto que hay que valorar también son los faros, pues por el paso del tiempo, se desgastan.

Revisar las bombillas y cambiarlas si hace falta

Pulir los faros en caso de desgaste Neumáticos para el invierno

Un buen agarre en la carretera es un punto más de seguridad. La lluvia, la humedad, el hielo, la nieve, son situaciones de alto riesgo, con lo que contar con un buen agarre en el firme de la carretera es primordial. El objetivo de los neumáticos de invierno es que el coche se agarre debidamente y no sufra deslices.

Y hay que recordar también revisar de forma periódica la presión y el desgaste de los neumáticos, no solo en invierno…

Líquido anticongelante

Las bajas temperaturas pueden causar muchos daños al motor, por eso es muy importante revisar el nivel del líquido anticongelante, ya que a temperaturas de 0º ya se corre el riesgo de que se congele.

Además de estas recomendaciones referentes al coche propiamente dicho, es de especial interés aumentar el estado de atención en la carretera y prever posibles problemas que se puedan presentar, como la necesidad de utilizar cadenas o un pequeño raspador para quitar el hielo del parabrisas.

Desde Talleres Murillo aconsejan también que, si se va a realizar un viaje a destinos de altura, como los Pirineos, y se va a tener que dejar el coche al aire libre, se visite al taller de confianza para que puedan verificar el estado del vehículo.

