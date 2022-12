¿Cómo saber si el NIE está listo para recoger?, de la mano de Web para Inmigrantes

Para un extranjero, solicitar el NIE en España no es un proceso tan difícil. Sin embargo, puede ser un poco complicado conseguir toda la información necesaria acerca de este documento de identidad, así como de otros temas relacionados con extranjería. Muchos de los extranjeros que hacen la solicitud de este documento desean posteriormente saber cuándo el NIE está listo para recoger, pero no saben cómo acceder a esa información. No obstante, gracias a plataformas como Web para Inmigrantes, se puede conocer fácilmente cuáles son los diferentes medios disponibles y oficiales, mediante los cuales saber cuándo el NIE está listo para ser recogido.

Formas de consultar cuándo el NIE está listo para recoger Una de las maneras de saber cuándo el NIE está listo para ser recogido es verificando el número de lote del resguardo de presentación. La tarjeta deberá retirarse entonces en el plazo indicado en el resguardo o el tiempo que indique el funcionario cuando se haga el trámite de huellas. Por otro lado, hay oficinas tanto de extranjería como de la Policía, que publican en la puerta el número de lote que ya se puede retirar. Otra de las opciones es llamando por teléfono a las oficinas, aunque hay que considerar que no siempre las llamadas son contestadas y algunas oficinas no cuentan con teléfono. En plataformas como Web para Inmigrantes hay también toda una comunidad de usuarios que constantemente informan allí cuál es el número de lote que se encuentra disponible en las oficinas. En todo caso, en promedio, el NIE tarda en estar listo para la recogida entre los 30 y los 45 días.

¿Qué hacer en caso de haber extraviado el número de lote? Ahora bien, es posible que se dé el caso de que el número de lote se haya extraviado, lo que se puede hacer es llamar a la oficina para solicitar la información. Sin embargo, lo más recomendable es presentarse personalmente para solicitar el número de lote que tenía el solicitante e informarse sobre cuál lote ya está disponible para recogida.

Hay mucha más información acerca del NIE y de cómo saber cuándo recogerlo en el sitio online Web para Inmigrantes, donde se puede leer un artículo en el que se detalla muy bien desde cómo conocer el estado de la tramitación del expediente, hasta todo lo que hay saber para estar al tanto de cuándo el NIE está listo para recoger. Allí los usuarios pueden aclarar esta y otras dudas respecto a sus documentos de identidad en proceso o cualquier otro trámite de extranjería.