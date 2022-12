​A dos días de la Navidad, las “colas del hambre” explotan recordando la pandemia, con 400 familias en un día Fundación Madrina pone en marcha una campaña de “alimentación infantil” y protección “contra el frio infantil” para familias vulnerables Redacción

jueves, 22 de diciembre de 2022, 12:01 h (CET)

Cada vez un mayor número de familias no pueden calentar sus hogares por el elevado precio de la electricidad, el aumento del precio y exigencias de garantías de los alquileres y el encarecimiento de la alimentación, especialmente la infantil. Aumenta la “pobreza energética” con muchas familias con deudas por impago de facturas, todos ellos solicitan estufas de gas, mantas y velas para evitar poner la luz, con ellas estudian los hijos por la noche. Además, el gas butano, la energía de los pobres, ha subido el precio regulado en un 73%.

Aumenta la “pobreza alimentaria” en España, especialmente de alimentación infantil, disminuyendo la “garantía infantil”, y situándola actualmente a niveles de la pandemia.

Nos preocupa la adecuada alimentación de los lactantes y de las madres gestantes, que ya en pandemia sufrieron de desnutrición generando graves patologías en los niños recién nacidos, hecho del que nadie ha hablado.

Los bancos de alimentos están bajo mínimos porque se han reducido las donaciones privadas e institucionales. Actualmente, las familias vulnerables de las ciudades vuelven a pasar hambre como en pandemia.

Aumenta de manera alarmante la “pobreza inmobiliaria”, con más “family homeless” o familias en “situación de calle” especialmente con menores a cargo. El aumento de los precios de las viviendas, el aumento de exigencias de garantías de pago, y la prohibición de “aceptar mascotas, ni niños, ni embarazadas”, está generando más pobreza y vulnerabilidad en las familias con más menores a cargo.

Los precios de las habitaciones y de los pisos se han duplicado, y aparece de nuevo, como en pandemia, el “mercado negro” de los “empadronamientos”, pidiéndose entre 50€ y 300 € por cada empadronamiento.

Aumenta la vulnerabilidad sanitaria, de alojamiento y alimentaria de familias españolas sin ningún recurso y con menores a cargo. También aumenta la vulnerabilidad de familias latinoamericanas procedentes de Perú, Colombia y México, así como de familias ucranianas, que han pasado del status de refugiados al de mendigos. Estas familias recientemente vulnerables, se suman a la creciente migración de familias venezolanas, nicaragüenses, salvadoreñas y hondureñas, entre otras, procedentes de países que han aumentado la violencia extrema contra las personas y los pequeños negocios.

Campaña de Alimentación y del frio

Madrina, lanza una campaña urgente de concienciación para la ayuda de familias vulnerables en riesgo de frio y de alimentación infantil, debido a que las mismas no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene infantil, así como del pago de la energía.

CAMPAÑA DE FRIO Y ALIMENTACIÓN | Información 914490690 | 652995945 | fundacion@madrina.org

Material contra el frio: Bombonas de gas | Estufas de gas | cocinas de gas | Mantas | Sacos de dormir | Ropa de abrigo | Guantes | Calcetines | Zapatos | Bufandas de abrigo Alimentación e higiene infantil: Leche maternizada 1 y 2 | Pañales tallas 1 a 6 | Cereales con gluten y sin gluten | Potitos de frutas y verduras | Papillas | Agua embotellada | Toallitas Alimentación para madres gestantes: proteína (carnes y pescados) | verduras | fruta | hortalizas | aceite | lácteos | yogures

DONACIÓN EN ESPECIE: alimentación, higiene de bebé en el Banco del Bebe | Plaza San Amaro 4 (Estrecho L1) | Enseres de bebé al Banco del Patuco en c/Limonero 26, 28020 Madrid

DONACIÓN ECONÓMICA: *Caixabank: Cuenta ES96 2100 1447 330200324845 ⁃ Añadir Código SWIFT Caixabank: CAIXESBBXXX (solo para transferencias internacionales) | *por web: www.madrina.org | https://madrina.org/donacion-puntual/

Madrina recuerda que este viernes 23 de diciembre de las 11 A.M. traerá a los Reyes Magos a la Plaza de San Amaro 4 para que hagan la entrega de regalos a 500 niños de familias vulnerables.

