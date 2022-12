TPC Group, disrupción en la industria de precios de transferencia Emprendedores de Hoy

Los precios de transferencia son precios pactados entre entidades aliadas en el momento de intercambiar bienes tangibles, intangibles o algún tipo de servicio. Estas pueden hacer múltiples transacciones entre ellas, por lo cual es buena idea contar con el asesoramiento de una firma experta que conozca cómo funcionan, así lo refiere su Fundador y CEO Carlos Vargas Alencastre.

TPC Group es una firma con más de 17 años de experiencia con presencia en 20 países en Europa y principalmente en Norte, Centro y Sur América, su trabajo ha sido reconocido en los American Tax Awards 2022 en América Latina en la categoría Transfer Pricing. Están certificados por Bureau Veritas con la ISO 9001 y alineados a los procesos de la ISO 27001 en ciberseguridad. Es la única firma global de precios de transferencia que tiene disponible un app (TPC Group) con 6 funcionalidades que facilitan las labores de los CFO y se puede descargar en iOS, Android y Huawei. Además, cuentan con un aplicativo que permite monitorear que las filiales de un grupo multinacional puedan asegurarse que sus transacciones entre Partes Relacionadas están determinadas bajo el principio de libre competencia. Cuentan con las principales licencias de bases de datos y son un equipo multidisciplinario que trabaja 24/7, debido a esto es posible demostrar que son una opción ideal cuando se busca una consultora de prestigio con el principio costo-calidad.

Los servicios que ofrece TPC Group Esta firma, cuya información puede encontrarse fácilmente en su página web, ofrece un amplio catálogo de asesorías de carácter económico enfocado sobre todo en empresas que llevan a cabo transacciones de carácter internacional. Los valores de transferencia cambian, dependiendo de en qué lugar esté ubicada, por lo cual es fundamental conocer cómo funcionan y cómo se pueden reducir los costes a la hora de hacer estas transacciones.

Por otro lado, la empresa ofrece estudios de precios de transferencia actuales o de años pasados, reporte local, archivo maestro, reporte país por país, estudios de rango de mercado, benchmark, test de beneficio, valorización de empresas e intangibles, elaboración de Políticas de precios de transferencia y consultoría en tributación internacional, todo en los más de 20 países en los que están ubicados.

¿Por qué es importante contratar estos servicios? Contar con una asesoría como la TPC Group es imprescindible para las empresas que realizan transacciones internacionales debido a que pueden estar cometiendo errores que pueden verse reflejados en gastos de dinero innecesarios. Se puede estar pagando una tarifa más alta de lo necesario al no contar con el conocimiento suficiente para abordarlo correctamente.

A su vez, una buena parte de estos intercambios económicos deben reportarse a las autoridades tributarias para evitar multas o penalizaciones. En este caso, la firma está certificada por la International Tax Review – ITR como una de las mejores en Latinoamérica en el sector, cuando se trata de abordar precios de transferencia. En consecuencia, tiene una revisión de transacciones anteriores con el fin de informarlas correctamente y evitar estas multas. Todo esto son una serie de beneficios muy útiles para las multinacionales que se dedican a las transacciones internacionales.

En conclusión, evaluar los precios de transferencia de una compañía de la mano de una asesora experta ayuda no solo a eliminar gastos de dinero innecesarios, sino también a la tributación correcta de impuestos para evitar penalizaciones innecesarias. TPC Group puede ayudar a cualquier tipo de compañía de talla internacional a manejar sus transacciones entre Partes Relacionadas bajo el principio de Arm´s Length y pueden realizar una auditoría de los últimos años para validar que se haya cumplido con todos los requisitos que solicitan las autoridades tributarias en los 20 países donde opera TPC Group.

Asimismo, contactar con los profesionales es muy sencillo y cuentan con un apartado en su página web donde se pueden aportan datos de contacto y ellos se encargan de entablar una relación con sus potenciales clientes.



