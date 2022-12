Breve reseña de 1xSlots Casino: 1xSlots Argentina App overview Es un casino online con Licencia de Curazao, fundado en 2017. Realiza el registro para empezar a jugar en su sitio web o mediante la App disponible para Android Redacción

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 08:28 h (CET) 1xSlots es un casino online con Licencia de Curazao, fundado en 2017, puedes realizar el registro para empezar a jugar en su sitio web o mediante la App disponible para Android.

Juega a tus tragamonedas favoritas desde 1xSlots Móvil

1xSlots dispone de una gran variedad de juegos de desarrolladores de primer nivel, aunque su especialidad son las máquinas tragamonedas. Jugar a las tragamonedas no tiene reglas complicadas, únicamente tienes que hacer girar el carrete y lograr la combinación ganadora y ganar.

Para jugar solo debés completar el registro que lo podés hacer en el sitio web en su versión de escritorio, en su versión para móvil o a través de la app 1xslots, eso te llevará tan solo unos minutos. Si estás listo, entonces haz clic sobre el botón de registro.

El registro lo puedes realizar a través de correo electrónico, teléfono o perfil de redes sociales. Para registrarte por SMS, debes ingresar un número telefónico que no puede ser de ninguno de los países restringidos para este casino. Debes proporcionar tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, moneda de tu preferencia y aceptar los Términos y listo.

¿Qué puedo jugar en 1xSlots?

1xSlots tiene una impresionante selección de juegos, más de diez mil importantes proveedores del mercado, entre ellos: Novomatic, NetEnt, Endorphina, Play'n GO y Microgaming, por lo que de seguro encontrarás el de tu preferencia.

Tragamonedas El casino tiene una impresionante colección de juegos de tragamonedas, algunas muy conocidas como 40 Mega Slot, Inferno, Egypt's Book of Mystery, Gonzo's Quest Megaways y otros nuevos títulos como Galaxy Stars y Jolly Roger 2. De seguro encontrarás algo para ti.

Juegos de mesa Este casino online cuenta con una gran cantidad de juegos de mesa, incluidas más de doscientas cincuenta variantes de la ruleta, cerca de trescientos tipos de blackjack, cien juegos para los amantes del baccarat, junto con keno, póquer y otros juegos más inusuales.

Casino en vivo Para los fanáticos de los casinos en vivo, 1xSlots ofrece aproximadamente 250 juegos, incluidos blackjack, ruleta y más. Es obvio que los juegos con crupier en vivo agregan una emoción adicional a la diversión de las apuestas en línea.

Aplicación 1xSlots

Este casino dispone de una versión para móviles además de su versión para escritorios, la cual está optimizada y puedes acceder a ella desde cualquier dispositivo. Actualmente, no dispone de App para dispositivos IOS, pero si para dispositivos con sistema operativo Android.

A través de la aplicación móvil, los usuarios pueden jugar cualquier juego de casino usando sus teléfonos inteligentes o tabletas, lo cual es especialmente conveniente cuando viajan. Además, las tragamonedas de video se pueden jugar en la versión web sin necesidad de descargar la aplicación.

1xSlots Aplicación para IOS

1xSlots tiene todas las características no solo de un sitio de apuestas decente, sino también de un casino excepcional que ofrece a sus clientes todo lo que necesitan para una experiencia de juego perfecta.

A pesar de que hasta los momentos no han desarrollado una aplicación para IOS, los jugadores pueden disfrutar de una excelente experiencia de juegos desde este tipo de dispositivos a través de la versión móvil del sitio web de 1xSlots.

1xSlots Aplicación para Android

La aplicación para Android consiste en un archivo apk que se descarga y se instala en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, si deseas instalarla puedes seguir este paso a paso:

1. Ingresá al sitio web oficial de 1xSlots: 1xslot.com/es, desde tu celular. 2. Ubicá el botón de descarga de la aplicación y hacé clic sobre él. 3. El archivo apk de 1xSlots comenzará a descargarse automáticamente. Puede que tu teléfono te pida que le permitas descargar la aplicación, dale acceso, ya que es totalmente seguro y no afectará tu dispositivo móvil. 4. Cuando el archivo apk se haya descargado por completo, haz clic sobre instalar. La instalación se llevará a cabo en un minuto aproximadamente. 5. ¡Listo! Ya puedes iniciar 1xSlots en tu teléfono móvil. Después de ingresar debes registrarte o colocar tu nombre de usuario y contraseña, si ya estás registrado.

