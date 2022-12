Petardos AM, las nuevas tiendas de petardos con la esencia de PETAR2M.COM Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

En las últimas décadas, España se ha mantenido entre los cuatro mayores importadores de productos pirotécnicos a nivel mundial. Este mercado sigue siendo uno de los más importantes durante las diferentes fechas festivas, con una facturación que alcanza los 50 millones de euros al año. Los principales promotores del sector son las tiendas petardos como Petardos AM. Este negocio surgió de la separación de la veterana franquicia PETAR2M.COM y se proyecta como una opción atractiva para las próximas fiestas.

Petardos AM, las nuevas tiendas con la esencia de PETAR2M.COM PETAR2M.COM es una marca de tiendas de pirotecnia ubicada en las ciudades de Barcelona y Granollers. Hasta hace poco, operaba en forma de franquicia en tres sedes de Andalucía: dos en Málaga y otra en Córdoba. Sin embargo, estas últimas han formalizado su separación de PETAR2M.COM y ahora se presentan como una nueva marca llamada Petardos AM.

La escisión de ambas firmas ha llevado a la marca recientemente creada a renovar su atención al cliente.

Para ello, el negocio cuenta con una página web, un número de atención al cliente por WhatsApp o teléfono y una dirección de correo electrónico para solicitar información o pedidos. Petardos AM también ha creado nuevas cuentas en redes sociales. Además de YouTube, la marca se estrenó en Instagram con una promoción especial para todos sus clientes, la entrega de un regalo por cada 25 euros de compra y otro adicional por hacer una reseña en Google o seguirlos en sus redes sociales.

¿Cómo son las ofertas de Petardos AM ahora? Petardos AM ofrece un catálogo totalmente diferenciado al de PETAR2M.COM y con múltiples opciones y descuentos en cuanto a la venta de petardos.

Los artículos se pueden comprar por separado o en lote y tienen descuentos de hasta el 70 % para los clientes que compran cantidad o del 25 % a partir de la primera unidad en ciertos productos. Asimismo, la tienda de petardos también mantiene las atractivas ofertas de su antecesor. Las más populares son “compra 6 y paga 3”, “compra 3 y paga 2” y “compra 2 y paga el segundo a mitad de precio”.

Dichas ofertas mejoran en fechas puntuales con los Black Days, en los días anteriores y posteriores a la campaña de Navidad. En estos momentos, el descuento es del 50 % en todos los artículos desde la primera unidad.

A pesar de la escisión de las marcas PETAR2M.COM y Petardos AM, las ciudades andaluzas siguen contando con sus tres sedes para comprar fuegos artificiales. La oferta de petardos, bengalas, cohetes y baterías continúa en sus tiendas y supone un alivio para los amantes de la pirotecnia.



