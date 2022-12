La importancia de la limpieza en oficinas y despachos

Las oficinas y despachos son ambientes laborales de uso bastante común. Incluso, lugares como talleres o industrias cuentan con un espacio de oficinas para su administración. Estos espacios no solo son ámbitos de trabajo, sino que también suelen ser imagen de la empresa. La gente es recibida en las oficinas, es un sitio con mobiliarios especiales donde se almacenan documentos de importancia. Todo esto hace que mantener aseadas las oficinas sea una actividad de alta relevancia y obligatoriedad.

Cuando se habla de la limpieza de oficinas y despachos, hay que considerar que son espacios de cierta especificidad. Tienen muebles con características específicas y tienen un horario muy claro de funcionamiento. Son ámbitos laborales donde predomina lo secretarial, la revisión de documentos, las reuniones y donde cada empleado tiene un puesto de trabajo: un escritorio o un cubículo. La limpieza de oficinas es una actividad cotidiana que requiere planificación.

¿Cómo se realiza la limpieza de oficinas y despachos?

Son ambientes donde es importante la cantidad de muebles. Igualmente, suelen tener divisiones en tabiques o con cristales. Se añade que la limpieza abarca áreas de trabajo, pasillos, sitios donde comen los empleados, los baños y depósitos. Se infiere que es una labor con cierta complejidad, con énfasis en cuestiones como las siguientes:

Tipo de mobiliario Hay que tener en cuenta que predominan: escritorios, mesas de reuniones, sillas, archivadores, etc. Todo esto tiene varios materiales; tales como la madera, metal, plásticos, etc. Tales materiales se deben limpiar con sustancias que no los deterioren. Igualmente, considerar que la acumulación de humedad puede estropear cualquier tipo de documentación y papelería.

Áreas de limpieza Son zonas donde se acopian los implementos para el aseo. Se requiere, también, mantener estos espacios en óptimas condiciones. Se necesita realizar un constante inventario de los implementos de limpieza. Este tipo de artículos, así como su control, forma parte del servicio de limpieza de oficinas y despachos.

Tipos de suelos Los suelos de oficinas son diversos: parquet, maderas, baldosas, azulejos, alfombras, moquetas, etc. La limpieza de estos suelos es una tarea fundamental. Es una actividad cotidiana por lo que se deben contar con las herramientas y planificación adecuadas.

Equipos electrónicos En las oficinas hay una gran cantidad de equipos electrónicos: fotocopiadoras, ordenadores, calculadoras, impresoras, monitores, proyectores, bocinas, micrófonos, etc. Todos estos implementos requieren de una limpieza cuidadosa. La acumulación de polvo les causa desajustes, por lo tanto, se exige que el personal de limpieza tenga destreza en esta tarea.

Baños No es menos importante la limpieza de baños de oficina. Es igualmente una faena periódica en la que se necesitan productos especiales. Un servicio profesional garantiza la perfecta higiene de estos lugares.

Ventanas y cristales Las ventanas y separaciones de vidrio son comunes en las oficinas. Esta limpieza es relevante, ya que se trata de un material que tiende a opacarse y a acumular suciedad. Se necesita regularidad en su mantenimiento.

Es importante indicar que una empresa dedicada a la limpieza de oficinas debe ofrecer un servicio integral: la ejecución de la limpieza, dotar las herramientas y productos para esta faena, así como la planificación. La idea es delegar por completo este trabajo, siempre en manos profesionales y con la seguridad de obtener los mejores resultados.

¿Por qué es tan importante la limpieza de oficinas y despachos?

Mantener una oficina limpia es sinónimo de un ambiente agradable y es lo que permitirá que quienes ahí trabajan se sientan más cómodos. La higiene es reflejo de orden y ofrece otras ventajas:

Se minimiza la distracción y el estrés en las oficinas.

Los empleados son más disciplinados y productivos: la falta de limpieza motiva el desorden.

Mejor la imagen corporativa.

Motivación: los trabajadores se sienten más motivados en un ambiente limpio.



Sobran las razones para contratar a una empresa profesional para la limpieza de oficinas. Es una inversión con excelentes resultados. No hay que olvidar que una oficina, o despacho, es un sitio donde solemos pasar 8 horas diarias. Por lo tanto, hay que mantener estos sitios en las mejores condiciones posibles.