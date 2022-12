Luz Vega, la adivinadora, una vidente de nacimiento La videncia natural es un privilegio otorgado a los seres de luz Redacción

martes, 20 de diciembre de 2022, 10:22 h (CET)

La adivinación o videncia es un Don con el que cuentan muy pocas personas. Se trata de una habilidad para interpretar el futuro gracias a la clarividencia que, aunque es desarrollado y potenciado durante toda la vida, viene desde el nacimiento. Es el caso de Luz Vega, la adivinadora, que siempre supo que tenía esta capacidad desde su más tierna edad.

La videncia natural es un privilegio otorgado a los seres de luz, como Luz Vega la adivinadora, que incluso en su nombre se aprecia una señal del destino que le esperaba, el de ayudar a todo aquel que lo necesitara y depositase en ella su confianza. No obstante, el camino de aceptación no ha sido fácil, pues hay que asimilar una labor enorme, cargada de responsabilidad, que se encomienda a las personas que cuentan con este extraño y exclusivo Don. En el caso de Luz Vega, la adivinadora, su poder ha sido transmitido desde generaciones anteriores. Fue su abuela, también vidente, quien le supo mostrar el camino, guiarle para entender que era lo que le sucedía y cómo podía aprovecharlo para ayudar a los demás a través del tarot.

La formación como base del desarrollo de las capacidades innatas

Luz Vega pone de manifiesto el duro trabajo de formación al que se enfrentan las tarotistas hasta poder desarrollar ese poder innato para interpretar las señales del destino. En este sentido, desmitifica ese halo de irrealidad que se cierne en torno a las tarotistas, esa magia y fortuna que les acompaña como seres privilegiados.

Si bien es cierto que las videntes naturales cuentan con un Don de nacimiento, se necesita un largo proceso de aprendizaje para interpretar las intuiciones que perciben de la forma más correcta posible. Por este motivo, su abuela fue su primera fuente de conocimiento, pero posteriormente vendrían otras como Emma Lluna, hasta convertirse en la tarotista que es hoy día.

Especialidades de Luz Vega

Todo este proceso de aprendizaje, junto a sus dotes de nacimiento, es lo que ha convertido a Luz Vega en una de las mejores tarotistas del momento. Como todo el mundo sabe, las videntes utilizan medios para descifrar lo que depara el futuro. En este sentido, estas son las especialidades que ha conseguido dominar con el paso del tiempo: las cartas del tarot, el tarot de las hadas, la baraja española, la bola de cristal, la escritura automática y el péndulo.

Gabinete

Aunque en sus inicios no contaba con un gabinete, a medida que se fue haciendo popular debido a la calidad de sus predicciones, se dio cuenta que la agenda se le llenaba y no conseguía atender a todos los que la necesitaban. En ese momento tomó la decisión de formar su propio espacio de trabajo, acompañada de las más grandes profesionales del sector. En la actualidad, esta es la única forma de poder acceder a ellas cuando se necesita, sin importar el día de la semana o la hora en la que se requiera hacer la consulta.

Luz Vega llevó a cabo un cuidadoso proceso de selección para elegir esas videntes que iban a formar parte de su gabinete, hasta tal punto que confía en las predicciones de sus compañeras tanto como lo hace en las que ella misma puede formular. Las tarotistas que forman parte de su equipo son Maica, Lluvia y Virginia.

Maica

Tarotista y vidente, Luz quedo impactada desde el primer momento con cualidades y su habilidad para transmitir con palabras sencillas todo el significado profundo de cada tirada de cartas con las que ofrecer respuestas concretas.

Lluvia

Se trata de una vidente sensitiva dotada de una gran espiritualidad. Es un miembro clave en el gabinete de tarotistas de Luz por su destreza con el Tarot de Marsella, una de las barajas más antiguas y que, hoy en día, pocos videntes saben interpretar. Sin embargo, el dominio de estas cartas de impactante fuerza, en la que se condensa todo el poder de la universalidad, es una capacidad con un alto valor, junto a sus increíbles dones naturales para la adivinación.

Virginia

Se trata de una tarotista muy versátil y con una gran formación. Sus especialidades son el tarot Marsella, El Tarot Raider, el péndulo y la interpretación de sueños. Cuenta con una alta sensibilidad y un perfecto equilibrio entre intuición y formación, lo que le ha permitido interpretar con certeza el complejo mundo onírico.



Como se ha podido ver a lo largo de este artículo, Luz Vega la adivinadora, como todas las tarotistas buenas, no simplemente nacen con un Don. Se trata de un regalo o un privilegio solo si se sabe entender, desarrollar y se está dispuesto a seguir el largo camino de formación necesaria para poder interpretar las señales del destino.

