Médicos internistas reiteran que la insuficiencia cardíaca y la diabetes ‘coexisten con frecuencia’

Un centenar de médicos internistas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) se han congregado en la reunión científica “Diabetes e Insuficiencia Cardíaca en el Continuum Cardiorrenal” de la SEMI, en la que han departido sobre las principales novedades diagnósticas y terapéuticas en el abordaje de la insuficiencia cardíaca y la diabetes mellitus, así como sobre las principales patologías de la esfera cardio-renal-metabólica.

Se trata de la segunda reunión conjunta organizada por los grupos de trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición (DON) y de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular (ICyFA) de la SEMI. La reunión ha contado con la presencia y participación de la Dra. Juana Carretero, presidenta de la SEMI, y la conferencia inaugural, bajo el título “Continuum cardio-renal del paciente con DM2, ha estado a cargo del Dr. Javier Carrasco Sánchez, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Por su parte, los Dres. Pedro Pablo Casado y Jesús Casado, coordinadores de los GT de ICyFA y DON de la SEMI, llevaron a cabo la sesión “Highlights, conclusiones y cierre” de la jornada.

Como principales novedades científicas, según destacan los Dres. Pedro Pablo Casado y Jesús Casado, se encuentran: “la actualización en estrategias farmacológicas que permitan beneficios en el eje cardio-renal-metabólico, la profundización en mecanismos de acción de fármacos con impacto beneficioso como iSLGT2 y arGLP1, el análisis de los vínculos cardio-metabólicos y la importancia de los aspectos no farmacológicos como la adecuada nutrición en estos pacientes”.

Según recuerda el Dr. Pedro Pablo Casado: “la prevalencia de la diabetes mellitus se ha incrementado en todo el mundo un 30% en la pasada década y la IC afecta a 26 millones de personas en todo el mundo, con una prevalencia también en aumento. Ambas patologías coexisten con frecuencia y la presencia de una de ellas aumenta las probabilidades de padecer la otra”.

Del mismo modo, el Dr. Jesús Casado incide en que “entre los pacientes con IC se estima que hasta el 47% tienen también diabetes mellitus, siendo mayor este porcentaje entre los pacientes hospitalizados. Por otro lado, entre los pacientes con diabetes, la prevalencia de IC se encuentra entre el 9% y el 22%, lo cual supone cuatro veces más que la población general”.

Durante la reunión, se ha reiterado que “el fenotipo habitual de pacientes con insuficiencia cardíaca en los Servicios de Medicina Interna es el de una paciente de edad avanzada, con predominio de sexo femenino, fracción de eyección preservada y abundante carga de comorbilidad, predominando la insuficiencia renal, diabetes, obesidad, fibrilación auricular, anemia y EPOC”.

El carácter holístico de la especialidad de Medicina Interna y el amplio espectro asistencial (consultas, planta de hospitalización, interconsultores, etc.) facilita que los internistas sean especialistas clave que pueden “valorar a un muy diverso abanico de perfiles de pacientes con diabetes, desde reciente diagnóstico hasta casos muy evolucionados con multitud de comorbilidades asociadas, desde personas con plena funcionalidad hasta otros con deterioros severos de su estado de salud”. Según reiteran los Dres. Pedro Casado y Jesús Casado, lo que resulta indudable es que dentro de esa amalgama, “son muchos los pacientes con diabetes que ve Medicina Interna que se beneficiarían del optimo tratamiento con finalidad de mejora en el eje cardio-renal-metabólico, finalidad principal de la presente reunión”.

Retos en el abordaje del paciente con diabetes e IC

Respecto a los retos en el abordaje del paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca, a lo largo de la reunión se han destacado los siguientes: “mejorar las estrategias de prevención y de identificación precoz, proporcionar un abordaje global con dianas terapéuticas clave en ambas patologías, implementar estrategias preventivas del deterioro renal que ambas patologías provocan y la optimización terapéutica aprovechando las opciones actuales que aportan beneficios en ambas entidades.

Por último, los organizadores de la reunión han coincidido en destacar que “actividades como la presente, que valoran no las enfermedades por separado, sino a las personas que las padecen en su conjunto, son el camino a recorrer por los internistas, en nuestra obligación de ofrecer una atención integral al paciente enfermo”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

