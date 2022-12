​Cuatro elegantes moños con los que triunfar estas navidades El moño es un clásico atemporal que nos salva de muchas situaciones incómodas, ideal para bodas pero también para todo tipo de celebraciones Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de diciembre de 2022, 13:22 h (CET)

Desde el Slick (elegante y con efecto lifting) al Top Knot con flequillo o el clásico Ballerina, los moños tanto altos como bajos son ideales para lucir en estas fiestas navideñas, ya que además de versátiles y cómodos, nos aportan un look espectacular. Dos profesionales del sector de la peluquería comoPaul Tudor (David Künzle) e Ismael De Felipe (Ismael De Felipe Peluqueros) nos hablan de cuáles son los más indicados para cada ocasión y cómo llevarlos por ejemplo en Nochebuena y Nochevieja.



Sin duda, el moño es un clásico atemporal que nos salva de muchas situaciones incómodas, ideal para bodas pero también para todo tipo de celebraciones como por ejemplo, las fiestas navideñas. O para ir a la oficina a trabajar en su versión más informal con un moño bajo despeinado, con los mechones delanteros sueltos para un toque más desenfadado: “A una de las muchas cenas de empresa que tendremos estos días, un look sofisticado nos lo puede dar un moño bajo ultrapulido al que podemos añadir un pocode brillo y definición, o uno alto desenfadado con flequillo y mechones sueltos si es una reunión de amigos” – nos comenta Ismael De Felipe (Calle Padilla, 74).

A Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral junto a la Glorieta de Quevedo, uno de los moños que más le gusta es el Ballerina:“Es un moño que se puede hacer alto o bajo pero sin apretarlo demasiado para una fiesta, hay que dejarlo un poco suelto como más salvaje y bohemio, desestructurado y casual, para no aparentar demasiada rigidez porque no es la ocasión ni el lugar”.Un problema que nos podemos encontrar es elencrespamiento, si bien hay multitud de productos antifrizz como sprays u otros, enriquecidos con ácido hialurónico que redefinen e hidratan, pero también aceites, espumas o mascarillas exprés: “Un consejo sin duda está en texturizar el cabello (darle volumen) previamente a hacernos el moño”.

También muy de moda, la coleta-moño y el moño alargado, o el moño bien pulido, que además es super elegante, debe peinarse todo para atrás dejándolo bien tirante, para después fijarlo, sin apelmazar, con laca o gomina: “O los ultrapulidos, que estilizan mucho y son ideales con raya en medio o a un lado. También, podemos acompañarlos con joyas, horquillas o diademas”– aconsejaIsmael De Felipe.



Moños para Nochebuena, Navidad y Nochevieja

SLICK –En este moño, no importa tanto su altura (alto o bajo) como el efecto lifting que genera al llevar todo el cabello hacia atrás. Es sumamente juvenil y elegante. Se lo hemos visto en ocasiones a Jennifer López, GwynethPaltrow o Emily Blunt.

–En este moño, no importa tanto su altura (alto o bajo) como el efecto lifting que genera al llevar todo el cabello hacia atrás. Es sumamente juvenil y elegante. Se lo hemos visto en ocasiones a Jennifer López, GwynethPaltrow o Emily Blunt. BALLERINA – Aunque existen varios tipos, el clásico es un moño alto que recoge todo el cabello de manera que no quede ningún pelo suelto. Sencillo y de inspiración romántica, lo llevan como nadie algunas actrices como Rooney Mara o Penélope Cruz, que recordemos, estudió ballet antes de lanzarse a la interpretación.

– Aunque existen varios tipos, el clásico es un moño alto que recoge todo el cabello de manera que no quede ningún pelo suelto. Sencillo y de inspiración romántica, lo llevan como nadie algunas actrices como Rooney Mara o Penélope Cruz, que recordemos, estudió ballet antes de lanzarse a la interpretación. TOP KNOT – Es un moño alto que se caracteriza por estilizar el rostro y cuello además de la figura, ideal para mujeres de poca estatura. Son asiduas, con o sin flequillo, Taylor Swift o Kate Hudson.

– Es un moño alto que se caracteriza por estilizar el rostro y cuello además de la figura, ideal para mujeres de poca estatura. Son asiduas, con o sin flequillo, Taylor Swift o Kate Hudson. TRENZADO– No tiene ningún secreto, es un moño hecho con una trenza de los muchos que vemos en las bodas. Para estar más segura de que no vaya a desenredarse, puedes fijarlo con un spray o con laca. Lo han llevado increíblemente, actrices como Charlize Theron, Elsa Pataky o Jennifer Lawrence.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Cuatro elegantes moños con los que triunfar estas navidades El moño es un clásico atemporal que nos salva de muchas situaciones incómodas, ideal para bodas pero también para todo tipo de celebraciones ​Algunas tendencias de peluquería para estas navidades 2022 Mucho recogido, mucho flequillo y, si nos atrevemos, los colores fantasía no quedan nada mal El microblading encabeza las técnicas preferidas para cejas También es una técnica muy común en hombres, son muchos los famosos, como actores y futbolistas, que recurren a ella para mejorar su aspecto Estas navidades, regala belleza Kits 'beauty' para regalar o regalarte “Nuestro contorno de ojos ha roto el stock muchísimas veces en farmacia, es un best seller”. Entrevista a Ana Villalba, responsable de Marketing y Comunicación de Laboratorios Bluevert