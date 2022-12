La tintorería de moda en Madrid, Washrocks Emprendedores de Hoy

Contar con un lugar de confianza en el que enviar la ropa para su lavado y cuidado es algo fundamental para garantizar no solo su limpieza, sino también su calidad durante más tiempo al evitar daños. Teniendo en cuenta la digitalización de todos los servicios, la comodidad y la facilidad de entrega son otros factores que hacen decidirte por una tintorería u otra.

Washrocks es la tintorería de moda en Madrid por las grandes opciones que ofrece a sus clientes. Se han convertido en un referente tan grande que han tenido un crecimiento del 120 % del 2021 al 2022. Además, está cerca de sus clientes por su metodología de trabajo.

Qué diferencia a Washrocks como tintorería Esta empresa ya cuenta con varios años de experiencia dentro de España, donde ofrece servicios en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Muchos de sus clientes los prefieren por ser los pioneros en ofrecer el lavado de ropa a domicilio, donde le facilitan la vida a quienes los contratan, recogiendo sus prendas de ropa en la puerta de su casa y volviéndoselo a entregar en el mismo lugar.

La forma de adquirir sus servicios es sencilla: se puede hacer la reserva desde su web o desde la app móvil con tan solo dos horas de antelación. Uno de sus trabajadores se dirige a la ubicación indicada para hacer la recogida y en cuestión de 48 horas sus clientes tienen la ropa limpia y planchada en la dirección de entrega marcada.

Todas las prendas siguen un proceso de limpieza de calidad, por lo que, en promedio, las personas que los contratan ganan unas tres horas de tiempo cada semana que podrían perder en lavar la ropa, dejando esta ardua tarea a profesionales del sector.

Servicios deWashrocks En su página web (o su app para iOS y Android) tienen todo un listado de los servicios que ofrecen de lavandería y tintorería cerca de ti. Y es que, como dicen ellos, no hay una tintorería más cerca de mí que aquella que llega a la puerta de tu casa.

Este servicio lo ofrecen tanto para personas y hogares familiares, como también para empresas o tiendas más grandes. Se encargan del lavado y cuidado de todo tipo de prendas, también de tamaños más grandes como alfombras o edredones para la cama. Por último, hay una categoría enfocada al lavado y planchado de prendas especiales, como vestidos de boda o pieles delicadas, y también al planchado de camisas y de otras prendas.

La forma en cómo determinan el precio de cobro para sus clientes varía en función al tipo de tratamiento requerido (lavado y doblado o lavado y planchado). El tratamiento de lavado y doblado, popularmente conocido como lavandería, se cobra en función del peso de la ropa. En cambio, el tratamiento de lavado y planchado (tintorería) se calcula según las prendas incluidas. Los precios varían entre los 14 y los 57 euros.

Washrocks es la tintorería de moda en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao no solo por sus servicios, sino por la forma en cómo facilitan la vida a sus clientes al ofrecer la recogida y entrega de sus prendas en su propio domicilio, ahorrándoles tiempo en sus tareas domésticas diarias.



