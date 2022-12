El Hachazo abre un nuevo local de ocio en Murcia Emprendedores de Hoy

En ocasiones, algunas personas buscan actividades que les permitan descargar toda su energía, no obstante, no siempre es sencillo encontrar espacios que lo ofrezcan de forma completamente segura.

En este sentido, El Hachazo, con su nueva apertura en Murcia ofrece a sus clientes una experiencia diferente de ocio y diversión.

Este nuevo local busca ofrecer una experiencia diferente a las personas mediante el lanzamiento de hachas. Al tratarse de una actividad extrema que no todas las personas están dispuestas a experimentar, esta empresa cuenta con todas las medidas de seguridad y el asesoramiento de expertos en el área.

Apertura de El Hachazo en Murcia Esta franquicia hizo su apertura en esta ciudad para que más curiosos puedan arriesgarse a aventurarse en el lanzamiento de hacha. Su nuevo local queda en la zona de Agustinas y cualquier persona puede asistir ya sea sola o en grupo siempre y cuando antes haga una reserva. Sus instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad y los expertos están monitoreando constantemente a sus clientes para evitar algún accidente.

El Hachazo tiene experiencia desde hace varios años y cuenta con locales de tiro con hacha en Madrid y Valencia. Pero ahora están celebrando su nueva apertura en Murcia, en la zona de San Antón. En su página web hay un mapa específico de cómo llegar y tienen conexiones con otros locales del área para dar una experiencia completa en la que se puede ir a comer o beber algo justo después de lanzar hachas.

El éxito de El Hachazo demuestra que cada vez más personas se están interesando en el emocionante mundo del lanzamiento con hacha. Aunque antes era realmente difícil practicarlo, cada vez hay más locales alrededor de España que se dedican a ello.

El lanzamiento de hacha Cada vez más personas buscan actividades extremas o arriesgadas para subir la adrenalina. El lanzamiento de hacha es una de las que más popularidad ha ganado durante el último año por la experiencia divertida que le ofrece a quienes la practican. Además, está comprobado según expertos que también cuenta con facultades antiestrés que ayudan a la liberación de tensiones de la vida personal o laboral.

Esta actividad (que también puede ser practicada como deporte profesional) viene desde la época de la edad media, pero muchas personas se han interesado en ella con la llegada del 2022. Sin embargo, para arriesgarse a practicar el tiro con hacha, hay que asistir a un lugar de confianza que se haga responsable de la seguridad de sus clientes. La idea es que cuente con instalaciones que minimicen los riesgos, por lo que es mejor si es una franquicia con experiencia.



