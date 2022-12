Agencia SEO Local, la apuesta de los negocios locales para este próximo 2023 Emprendedores de Hoy

El posicionamiento web, también conocido como SEO, se ha convertido a lo largo de los últimos años en una de las principales prioridades de las compañías que buscan ganar mayor visibilidad y presencia en internet para incrementar sus ventas. Este aspecto bien trabajado ofrece la posibilidad de aparecer en las primeras posiciones de los buscadores, facilitando que los clientes potenciales encuentren antes un negocio que a su competencia, lo que acarrea una gran ventaja competitiva.

Es cierto que esto del posicionamiento web ha sido muy trabajado por grandes empresas y tiendas online, pero ¿qué hay del SEO para los negocios locales? Los dueños de un taller o un veterinario, por ejemplo, ¿tienen alguna manera de aparecer el primero en Google Maps? La respuesta es que sí. Gracias a Agencia SEO Local, hoy muchos negocios locales han multiplicado sus ventas y sus clientes a través de técnicas de marketing local & growth; y se espera que sean más para 2023.

Agencia SEO Local (ASL) mejora los resultados de negocios locales: ¿cómo lo consigue? Sin duda, uno de los puntos diferenciadores de Agencia SEO Local es su especialización al 100 % en «negocios locales» (con ubicaciones físicas o que prestan servicios en ciertas áreas geográficas). Gracias a esto, el equipo de ASL ha conseguido entender perfectamente a los negocios, a sus clientes potenciales y al algoritmo local de Google, algo que utiliza para diseñar estrategias a medida que generan un crecimiento acelerado en comparación con cualquier otra agencia o freelance.

Agencia SEO Local se ocupa de toda la parte digital de los negocios, haciendo que sus dueños ganen más tiempo y se despreocupen totalmente de este aspecto. Toda esta parte online incluye desde el diseño web local, la gestión de Google My Business o los servicios de SEO Local más técnicos; hasta campañas de publicidad de pago en Google, la creación de sistemas de CRM, la gestión de reseñas o las asesorías de ventas a los negocios y sus equipos.

Esta agencia con cobertura en todo el territorio español ha diseñado su propia metodología para ayudar a estas empresas a conseguir más clientes, aumentar sus ventas, mejorar su reputación online y, en definitiva, alcanzar mayor éxito.

Por otro lado, en Agencia SEO Local no solo se centran en posicionar a sus clientes en el TOP de Google Maps por encima de su competencia, sino que su manera de trabajar incluye el integrarse y comprometerse con cada negocio y con su equipo para ayudarlos en todo y asegurar una sintonía entre lo digital y lo offline que acabe convirtiéndose en la razón indiscutible del éxito.

¿Por qué cada vez más negocios locales están llamando a las puertas de Agencia SEO Local? Principalmente, hay tres respuestas ante esta pregunta. La primera, porque el SEO Local o posicionamiento en buscadores de negocios locales, resulta ser una técnica con una muy alta rentabilidad.

Esto es porque todas las búsquedas locales de usuarios, como «clínica dental en Sevilla», por ejemplo, son búsquedas altamente transaccionales. La persona que hace esa búsqueda se encuentra en una fase muy avanzada de la compra. Necesita ese servicio en Sevilla, tiene la cartera preparada para pagar por ello y solo le falta tomar la decisión sobre qué clínica es la idónea. Hay muchas clínicas en Sevilla, pero solo las que aparezcan en primera página tendrán alguna opción de conseguir esa venta. El resto es como si no existieran.

Ahora bien, aunque una sola venta puede reportar beneficios, sobre todo teniendo en cuenta que es posible que ese cliente quede fidelizado y recomiende el negocio a más gente, no es suficiente para justificar la rentabilidad. Pero si esa venta se convierte en cinco, diez, veinte o más cada semana (dependiendo del tipo de negocio), los resultados de cualquier negocio se disparan por completo.

La segunda, en línea con la anterior, es que el SEO Local es capaz de garantizar una prosperidad y la adquisición de nuevos clientes para siempre con un esfuerzo muy inferior al que requiere a trabajarlo ahora para alcanzar las primeras posiciones en Google.

Y la tercera y última, es que Agencia SEO Local ofrece unas garantías, un servicio especializado y unos resultados que están marcando la diferencia en el sector y convirtiendo a la organización en líder en marketing local en España.

Y para acabar, uno de los claims de ASL: «Nos aseguramos de que multipliques cada euro que inviertas en nosotros».



