5 consejos para elegir un culotte de ciclismo

Una de las disciplinas deportivas en la que resulta más importante utilizar el equipamiento adecuado es el ciclismo, ya que tanto la ropa técnica como los distintos complementos brindan comodidad, seguridad y rendimiento a los ciclistas. A este respecto, el culotte es uno de los accesorios imprescindibles a la hora practicar ciclismo debido a que protege a los deportistas de las vibraciones y golpes provenientes del sillín. De este modo, quienes deseen adquirir el culotte de ciclismo ideal para salir a rodar, pueden acceder a la tienda online de Sanferbike y escoger entre una amplia variedad de modelos de las mejores marcas.

Factores a considerar a la hora de elegir un culotte de ciclismo Utilizar un buen culotte al momento de practicar ciclismo es fundamental para liberar la presión en los huesos isquiones y proteger la zona prostática, además de ayudar al cuerpo a transpirar. Por ende, la elección de este accesorio es un proceso en el que se deben tener en cuenta diferentes cuestiones. Una de ellas es la badana del culotte de ciclismo, elemento que permite mantener el contacto con el sillín sin molestias. En este sentido, su elección dependerá de la forma del cuerpo de cada ciclista, así como de la densidad de las espumas con las que están fabricadas, lo que brindará una mayor o menor protección en cortas o largas distancias.

A su vez, otro aspecto a considerar es el tejido del culotte, puesto que este hará que se adapte mejor al cuerpo del ciclista, ofreciendo una mayor comodidad y aerodinámica. Así, un culotte puede poseer tejidos más elásticos en la zona genital, otros más resistentes para el apoyo y telas con más compresión en los laterales para estimular el flujo sanguíneo.

Formas, tallas y usos del culotte de ciclismo En lo que respecta a su forma, es posible recomendar el uso de culottes con tirantes, dado que brindan una mejor sujeción de la prenda, aunque si su longitud no es la adecuada puede generar roces o una excesiva tensión, provocando un rodar incómodo sobre la bici. Asimismo, si los tirantes son muy largos, el culotte no funcionará eficazmente y tenderá a bajarse. De ahí, la importancia de la correcta elección de la talla para evitar esos problemas con los tirantes.

Y a propósito de la talla, es primordial escoger las medidas correctas, teniendo en cuenta que no se debe usar ropa interior debajo del culotte. Finalmente, el uso que se vaya a hacer del culotte determinará la inversión a hacer, siendo recomendables los de alta gama especialmente para quienes realicen largas distancias, pues la calidad, se nota.

Por tanto, quienes deseen adquirir culottes para ciclismo de las marcas líderes del mercado, pueden visitar la tienda online de Sanferbike o sus 3 tiendas físicas en Madrid y equiparse para salir a montar con seguridad, comodidad y calidad.



