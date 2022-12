¿Qué es el blanqueamiento dental?, por Bucalia Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:28 h (CET)

El blanqueamiento dental es un tratamiento estético mediante el cual es posible aclarar varios tonos el color original de las piezas dentales, obteniendo unos dientes más blancos y brillantes. Actualmente, las personas están interesadas en tener un aspecto bucal saludable, por lo que ven el blanqueamiento dental como una necesidad para triunfar tanto en la vida profesional como social.

Con la atención de profesionales altamente cualificados, las clínicas dentales Bucalia ofrecen servicios de odontología general, preventiva y estética para contribuir a la salud dental de sus pacientes. Mediante el sistema Bucalia, esta clínica ha conseguido que muchos pacientes puedan asistir al dentista y acceder a una atención odontológica de alta calidad a un precio razonable y accesible.

El blanqueamiento dental es la nueva tendencia Frente al creciente interés por tener los dientes blancos y conseguir un aspecto más limpio, sano y juvenil, el blanqueamiento dental se ha convertido en un método revolucionario que ha supuesto un paso enorme en el mundo de la estética dental.

Con este procedimiento, las personas pueden quitar de sus dientes las manchas producidas por medicamentos o por el consumo de té, café, bebidas con azúcar, cigarrillos y vino tinto, entre otras sustancias y alimentos.

Para llevar adelante el tratamiento, se utilizan geles que actúan químicamente a través del oxígeno que contienen, pudiendo reducir varios tonos dentro del mismo color de la pieza dentaria. Resulta pertinente mencionar que, dependiendo el estado de la dentadura de cada paciente, es necesario realizar una limpieza con ultrasonidos y un cepillado profesional previo a la realización del blanqueamiento dental.

¿Por qué es importante realizarse el blanqueamiento dental en una clínica? Si bien el blanqueamiento dental se puede realizar en el hogar, no es posible comprar los mismos productos, teniendo en cuenta también las concentraciones de los principios activos. Por ese motivo, los especialistas alertan sobre el posible daño a las piezas dentales si se utilizan productos en una alta concentración sin la prescripción ni el seguimiento de un odontólogo.

El blanqueamiento dental efectuado bajo el control de un profesional no provoca dolor, abrasión ni debilitamiento dentario si se efectúa de manera correcta. Asimismo, el uso de luces especiales mejora considerablemente el resultado y, por ello, los expertos consideran imprescindible su uso.

Es importante destacar que el blanqueamiento dental no tiene efecto sobre ningún tipo de restauraciones, siendo estas: amalgamas, restauraciones realizadas con luz halógena, como resinas o rellenos blancos, incrustaciones y coronas o puentes. En el caso de que el paciente presente algún tipo de arreglo, en principio, se realiza el blanqueamiento y posteriormente se procede a hacer el recambio de las restauraciones que no han modificado su color.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas veces este proceso necesita complementarse con otro tipo de tratamientos odontológicos estéticos para eliminar manchas como las que producen la colocación de carillas de porcelana o fundas, por lo que contar con el asesoramiento de un profesional idóneo es fundamental para obtener los mejores resultados.



