Externalización de visados: ¿Cómo encontrar un socio experimentado y fiable? Los expertos consideran acertado colaborar con líderes del mercado que ofrezcan una propuesta de valor única Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 10 de diciembre de 2022, 10:45 h (CET)

Las ventajas de la externalización de servicios han inspirado a lo largo de los años a gobiernos de todo el mundo a buscar socios adecuados en el sector privado. Sin embargo, con la entrada de nuevos actores en el mercado, la elección del socio adecuado puede resultar difícil. La toma de decisiones puede ser especialmente delicada en un sector tan sensible como el de los servicios de externalización de visados.

Los expertos consideran acertado colaborar con líderes del mercado que ofrezcan una propuesta de valor única. "Nuestra cartera de trabajo con los gobiernos soberanos de 66 países y nuestra presencia global en más de 140 países ha sido nuestra mayor fortaleza a la hora de conseguir nuevos mandatos, así como de cultivar las relaciones con nuestros clientes actuales", declaró un portavoz de VFS Global, el mayor especialista mundial en externalización y servicios tecnológicos para gobiernos y misiones diplomáticas. La empresa, que gestiona las tareas administrativas y no judiciales relacionadas con las solicitudes de visados, pasaportes y servicios consulares para sus gobiernos clientes, ha tramitado más de 248 millones de solicitudes desde su creación en 2001.

La confianza y la integridad del proceso son igualmente esenciales. Dadas las sensibilidades vinculadas a la expedición de visados y la gestión del control fronterizo, es prudente colaborar con empresas que demuestren un sólido marco de protección de datos y seguridad de la información.

VFS Global, por ejemplo, está certificada conforme a la norma de oro internacional en materia de seguridad ISO/IEC 27001:2013, lo que supone un alto nivel de garantía en todos sus procesos de seguridad de la información. "Nuestros controles de privacidad cumplen con los requisitos de la norma BS10012, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR), y varias otras leyes y regulaciones regionales y locales", dijo el portavoz de VFS Global, añadiendo que la compañía cuenta con la certificación Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Alto. Esta certificación establece normas de seguridad que se aplican a todas las agencias gubernamentales y organizaciones públicas en España. Las otras certificaciones internacionales clave concedidas a la empresa incluyen la alemana IT Grundschutz y la británica Cyber Essentials.

En medio del creciente cambio hacia una gobernanza inteligente, es imperativo que los agentes privados que ofrecen soluciones de externalización se centren en la tecnología y la innovación. Líderes del mercado como VFS Global han demostrado una cartera pionera de soluciones innovadoras para gobiernos y solicitantes de visados de todo el mundo. "Siempre hemos creído en el aprovechamiento de la tecnología para desarrollar servicios y soluciones innovadores que mejoren la experiencia del cliente. La introducción de las capacidades de inscripción biométrica fue un verdadero cambio de juego para nosotros, ya que desempeñó un papel importante en la mejora de la seguridad general del proceso de solicitud de visados y condujo a la evolución de los centros de solicitud de visados de la nueva era. También introdujimos el modo electrónico de visado o servicios eVisa con la creciente demanda de tecnologías DIY (hágalo usted mismo)", añadió el portavoz de VFS Global.

Para los gobiernos a los que atiende, la empresa supuso la ventaja transformadora de multiplicar el volumen de tramitación de solicitudes de visado sin necesidad de más espacio de oficinas ni costes adicionales de personal. Soluciones avanzadas como LIDProTM -introducida por VFS Global- permiten la tramitación y evaluación a distancia de las solicitudes de visado, así como soluciones biométricas móviles, que permiten a los gobiernos clientes ofrecer puntos temporales de presentación de solicitudes de visado en ciudades más pequeñas donde no existe un Centro de Solicitud de Visados a tiempo completo.



Dada la creciente concienciación sobre la necesidad de crear valor de forma sostenible, sería pertinente que las empresas impulsadas por asociaciones público-privadas integraran una sólida estrategia de sostenibilidad en su estrategia de crecimiento. El camino para estar preparados para el futuro depende en gran medida del impacto de última milla de una organización en el ecosistema de sus grupos de interés. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Descubre cómo los software para tiendas te facilitan la gestión de tu negocio Cada día, la transformación digital es más obligada, sobre todo en los comercios minoristas, porque conecta su actividad con todo el mundo Cómo escoger mejor tu impresora multifunción Epson para casa Cada vez es mayor el número de personas que sustituyen sus antiguas impresoras por los novedosos y multifuncionales equipos Epson Descanso real con la ayuda de CBD y melatonina La combinación de estos dos elementos funciona de maravilla El yogui Sadhguru y el editor de Cambio 16, Jorge Neri Bonilla, conversa con sobre los problemas más apremiantes de la humanidad “El suelo es nuestra vida, nuestro cuerpo mismo. Si abandonamos el suelo, abandonamos el planeta” Externalización de visados: ¿Cómo encontrar un socio experimentado y fiable? Los expertos consideran acertado colaborar con líderes del mercado que ofrezcan una propuesta de valor única