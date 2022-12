¿Cómo tratar la estenosis de uretra y evitar que genere daños permanentes?, por Roc Clinic Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de diciembre de 2022, 14:48 h (CET)

La uretra masculina puede sufrir algunas patologías que deterioran la calidad de vida del hombre. Una de las más comunes es la estenosis de uretra, se trata de un estrechamiento u obstrucción que ocurre en el conducto a través del cual se expulsa la orina desde la vejiga hacia el exterior.

La razón por la que esta enfermedad afecta mayormente a los hombres adultos se debe a que su uretra es más larga y, por lo tanto, es más fácil que ocurran estreches, que pueden ser de mayor o menor longitud y de mayor o menor grosor y severidad. A diferencia del hombre, en la mujer, cuya uretra es más pequeña, no suelen aparecer este tipo de problemas de obstrucción.

La estenosis ocasiona problemas al orinar, infecciones urinarias, entre otras complicaciones que pueden presentarse si la patología no se detecta a tiempo. En ese sentido, acudir a una clínica de urología en Madrid como Roc Clinic es esencial para un diagnóstico a tiempo.

Causas de la estenosis en la uretra La estenosis surge debido a daños en la mucosa que recubre el interior de la uretra, provocando una cicatriz. Aunque existen diversas causas que ocasionan este traumatismo, las más comunes se deben a factores congénitos, procesos inflamatorios, infecciosos o traumáticos, así como tumores uretrales o procedimientos médicos que implican sondaje a través de la uretra como la endoscopia.

Los hombres que padecen estenosis en la uretra manifiestan principalmente obstrucciones en el tracto urinario que ocasiona un chorro de orina flojo o entrecortado, tiempo de micción prolongado y vaciado incompleto de la vejiga. También puede ocasionar dificultad y dolor para orinar y, en el peor de los casos, puede producir insuficiencia renal y daños mayores en la vejiga, riñón o el uréter.

El equipo de urólogos de la clínica Roc Clinic, experto en esta patología y liderados por los doctores Javier Romero Otero y José Medina Polo, destacan que, para el diagnóstico de la estenosis de uretra, es necesario la realización de pruebas como flujometría, uretroscopia, entre otras que permiten analizar la capacidad de la vejiga, el estado de vías urinarias y la fuerza de los músculos urinarios.

Tratamiento indicado para la estenosis uretral El tratamiento de la estenosis de uretra va a depender de cada caso en particular. Es necesario contar con un equipo médico experto en el manejo de la misma para garantizar unos buenos resultados. En este sentido, el tratamiento principal de esta enfermedad es quirúrgico, aunque también existen opciones farmacológicas como el Optilume®, un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en la datación de la estenosis mediante un balón liberador de un fármaco antiproliferativo, impidiendo la división celular y el crecimiento de nuevo tejido. En cuanto al tratamiento quirúrgico, requiere de un equipo de profesionales especializados en el área para evitar un mal procedimiento que pueda ocasionar complicaciones mayores.

La clínica Roc Clinic ha conformado un equipo de médicos con dilatada experiencia en el campo de la urología que buscan el mayor beneficio para los pacientes. Para tratar la estenosis uretral, los galenos disponen de aparatología de última generación que les permite realizar procedimientos dilatadores para aumentar el tamaño de la abertura de la uretra, cateterismo, uretrotomía endoscópica, entre otro tipo de intervenciones que se realizan dependiendo de cada caso. También aconsejan a los pacientes realizar exámenes de seguimiento frecuentes durante al menos un año después de la intervención para asegurarse de que la intervención ha sido exitosa.

Hasta la fecha, la clínica asegura haber realizado más de 12.000 tratamientos con éxito, gracias a sus tratamientos basados en investigación, tecnología y experiencia con los cuales mejoran la salud y el bienestar de sus pacientes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las chimeneas de esquina para el hogar de DAE El oro brilla de nuevo ImmoBarceló, la inmobiliaria ética de Poblenou Las salidas profesionales del productor musical ¿Cómo tratar la estenosis de uretra y evitar que genere daños permanentes?, por Roc Clinic