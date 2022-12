ChicBack y su sujetador para lucir la espalda

Sentirse cómodas, a la vez que lucir elegantes y sensuales, no son cuestiones tan sencillas de conciliar para las mujeres. En este aspecto, uno de los problemas más usuales es ponerse vestidos con escote en la espalda o blusas con la espalda abierta debido a que los tirantes del sujetador no favorecen estéticamente. Para ello, la empresa española ChicBack ha desarrollado un revolucionario sistema de sujetador con espalda al aire, a través del cual es posible combinar la copa con distintos accesorios de diseño adaptables a cada momento del día y al tipo de look elegido.

Un diseño innovador para lucir la espalda al aire Creada en el año 2017, a partir de la necesidad estética de las mujeres de poder vestir mostrando su espalda sin preocuparse por los tirantes, la firma ChicBack desarrolló y patentó este innovador sujetador con espalda al aire en España y en otros 152 países. De esta manera, la empresa ofrece diseños pensados para todas las ocasiones y adaptables a cualquier estilo, con un catálogo ideado para mujeres de distintos tipos de talla, copa y forma de cuerpo.

Así, el producto consta de un sujetador y tiras traseras, cuyas medidas varían de acuerdo con el modelo, puesto que pueden ser fijas o extensibles. A su vez, en orden de amoldarse a cada look, es posible utilizar ChicBack en distintas posiciones, ya sea con tirantes cruzados, al cuello o de manera convencional. Por tanto, las mujeres que deseen lucir una espalda increíble y presumir de un toque único, deben elegir las tiras que más les gusten y escoger un sujetador ChicBack para acoplar y combinar.

Materiales de máxima calidad y variedad de diseños, con ChicBack Pensado para garantizar comodidad, funcionalidad y una estética cuidada a las mujeres, el sujetador con espalda al aire ChicBack está fabricado con materiales y fibras de primera calidad como el algodón, sumado a detalles como las transparencias, la pedrería y los colores. De este modo, la vasta gama de sujetadores y tiras están diseñadas con base en los estilos más actuales y las últimas tendencias de la moda, desde negros elegantes hasta blancos llamativos.

En este sentido, quienes ingresen a la tienda online de ChicBack podrán encontrar los productos ideales para lucir la espalda, clasificados por modelo, talla y color, con una excelente relación calidad-precio.

Con una dilatada trayectoria en el diseño y venta de sujetadores y tirantes, además de la posibilidad de comprar desde cualquier dispositivo con acceso a internet en cualquier momento, ChicBack se presenta como una solución perfecta a uno de los principales problemas de outfit de las mujeres.