El impacto de las licitaciones desiertas según Grupo Kloos Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 15:49 h (CET)

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha informado que en el último año ha habido 1.939 licitaciones desiertas por un total de más de 880 millones de euros. Según el presidente de esta entidad, Pedro Fernández Alén, esto se debe a que “las licitaciones no están saliendo ni con el precio justo ni con el sistema de reequilibrio de los contratos”. “Tampoco recogen los sobrecostes”, ha agregado.

En este mismo sentido, Silvio Valentino D’Addazio, Director Financiero de la constructora Grupo Kloos, expone que el perjuicio a esta actividad se ha acentuado en los últimos meses y que «esta situación no solo aqueja a los grandes proyectos de infraestructura, sino también a las obras más pequeñas que llevan adelantes comunidades autónomas y ayuntamientos».

Medidas insuficientes para enfrentar la presión de los precios En septiembre de 2022, la inflación en España ha llegado al 8,9 % anual. Si bien la tendencia actual es a la baja, en lo que va de año este indicador acumula 5,3 %. Estas cifras generan la necesidad de aplicar reajustes en las licitaciones, ya que la mayoría de los precios experimentan subidas. Al respecto, un análisis publicado por la CNC ha indicado que los tres Reales Decretos-Ley de revisión de precios aprobados en Consejo de Ministros han sido insuficientes.

En este contexto, el 95 % las obras no incluye una revisión de precios. Este factor explica la gran cantidad de licitaciones desiertas, que según la CNC en otros años «normales» no han sido tan significativas.

Esta entidad patronal ha alertado que de extenderse esta situación podría verse impactado el Plan de Recuperación. “O se adoptan soluciones urgentes o seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo”, ha advertido Pedro. Además, el presidente de la CNC ha indicado que la construcción es un sector crucial para que los fondos europeos puedan continuar en ejecución.

La disparada en el coste de los materiales Los materiales suponen una buena parte de los costes de construcción. Según la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), el 47 % sus miembros ha realizado un mínimo de 10 ajustes de precios en los últimos 18 meses. A su vez, el 11 % ha llevado adelante entre 6 y 9 ajustes, mientras que el 42 % restante ha modificado los precios entre 1 y 6 veces en este mismo lapso de tiempo.

Según Silvio, una parte de este fenómeno se explica por la situación de crisis generada por la pandemia y por la guerra en Ucrania, que ha encarecido la provisión de materiales como el acero y el aluminio.

Desde el Grupo Kloos, empresa puntera del sector, se expone que este cuadro de situación, que incluye miles de licitaciones desiertas y empresas trabajando en condiciones no regulares, significa una señal de alarma que requiere de atención en vista que el sector de la construcción es de vital importancia para el desempeño general de la economía, y representa también una oportunidad en el mercado que podrá ser aprovechada por empresas profesionales que dispongan de suficiente solvencia técnica y económica.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El impacto de las licitaciones desiertas según Grupo Kloos GoIT LatAm cambió la manera de formar a los mejores desarrolladores Full Stack Developer GBCI 2022, las jurisdicciones más complejas, con TMF Group Empower Talent, formación alineada con el futuro de internet web 3.0 Monrabal Chirivella lanza una nueva colección de muebles a medida