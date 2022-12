Asset Management Spain Gestmadrid incorpora a Nacho Pons para el nuevo Departamento de Asesoría de Negocios Se incorpora con el objetivo de cubrir la demanda en torno al interés en crear el desarrollo y puesta en marcha de negocios desde cero Redacción

En los últimos años, Asset Management Spain Gestmadrid ha venido experimentado la evolución de sus servicios. La columna vertebral de esta compañía sigue siendo el Real Estate y el Corporate, pero además, cada vez cuenta con más profesionales de diferentes sectores que complementan los servicios de inversión y gestión inmobiliaria para dar cobertura a ese servicio 360º tan requerido por sus clientes.

La última incorporación al equipo ha sido el actual Director de Five Wolves, Nacho Pons, cuya destreza en el sector de los negocios le ha permitido desarrollar estrategias para proyectos tan conocidos como Las Rozas Village, Parque Corredor, Crepes and Waffles, o asumir la dirección del Centro Comercial Parquesur.

Pons se incorpora con el objetivo de cubrir la demanda en torno al interés en crear el desarrollo y puesta en marcha de negocios desde cero, así como el área del planteamiento y renovación de estrategias de expansión de marcas, estudios de mercado, planes de viabilidad y asesoría en apertura de franquicias, una rama cada vez más popular y demandada en la compañía.

Así, el equipo de Carlos Romero, CEO and Founder de Asset Management Spain Gestmadrid, sigue su senda de crecimiento optimizando la experiencia del cliente y ofreciendo herramientas a los inversores que ya cuentan con una larga trayectoria a sus espaldas, y que se adentran en el mundo de la inversión con esta asesoría estratégica de negocios.



Romero considera, según sus propias palabras, que "ofrecer un servicio integral es garantizar el éxito de todas las áreas de negocio de nuestros clientes. Su éxito es nuestro mejor aval como empresa".

