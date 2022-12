BricoSpeed es bricolaje rápido, contar con un manitas a domicilio para las reparaciones del hogar Emprendedores de Hoy

Las personas no siempre saben enfrentarse a una avería en cualquier parte de una vivienda. Por eso, las reparaciones del hogar son servicios esenciales para solucionar estos problemas de forma rápida y eficiente, pudiendo volver a la normalidad.

Con el objetivo de ofrecer opciones de reparación ágiles a sus clientes, la compañía BricoSpeed desarrolló un servicio de reparaciones en el hogar conocido como Manitas a Domicilio, en el cual profesionales y técnicos expertos en diferentes áreas proporcionan soluciones de arreglo e instalación a todas las personas que lo necesiten.

Reparación, instalación y mantenimiento de la mano de profesionales Con el programa de Manitas a Domicilio, los clientes de BricoSpeed pueden acceder a los servicios de un fontanero, electricista, carpintero o cualquier otro profesional capacitado para abordar las reparaciones en el hogar, sin importar si el daño se encuentra en la superficie o escondido entre tuberías o paredes. Estos profesionales actuarán rápidamente para detectar el lugar de la avería, ofrecer un diagnóstico preciso y resolver el problema, siguiendo los altos estándares de seguridad y calidad.

Para BricoSpeed, es muy importante que sus técnicos resuelvan el daño en un periodo de tiempo prudencial que no afecte al día a día de los clientes, sin que esto implique una reparación insuficiente o parcial del problema.

Este programa también ofrece un servicio de instalación y mantenimiento de algunos acabados como suelos laminados, tarimas flotantes, grifos para cocinas o baños, etc. Además, también cuenta con profesionales capacitados en reformas de cuartos de baño, instalación de ventiladores de techo, sustitución de cisternas, cambios de duchas, instalación y mantenimiento de paneles solares, transformación a energías renovables, etc. Todo esto con objetivo de proporcionar servicios que contemplen las diferentes áreas y los distintos frentes de trabajo relacionados con las reparaciones en el hogar.

Servicio en todo momento BricoSpeed, además, también ofrece un plan estructurado de programación de arreglos.

Las personas que deseen contratar cualquiera de sus servicios solo deben llamar a los números de teléfono disponibles en la página web de la empresa y solicitar la ayuda de un profesional especializado. Después de esto, el cliente no debe preocuparse por nada más, ya que es el técnico de BricoSpeed quien se encargará de resolver cualquier problema que se presente en la vivienda.

En conclusión, los interesados solo deben consultar la página web de BricoSpeed, almacenar los números de contacto en su teléfono móvil y solicitar el servicio que necesiten para llevar a cabo sus reparaciones en el hogar.



