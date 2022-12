Consejos clave para aprobar satisfactoriamente un examen EOI, por EOI Por Libre Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de diciembre de 2022, 13:23 h (CET)

Prepararse adecuadamente para presentarse a un examen es una tarea que requiere de gran dedicación y esfuerzo por parte del estudiante, así como abarcar un amplio abanico de temas y procedimientos cuando no se conoce el tipo de estudio que se deberá realizar.

Desde EOI Por Libre lo que pretenden es facilitar dicho trabajo minimizando esfuerzos, maximizando recursos y aprovechando el tiempo de la manera más efectiva.

En el caso del examen EOI, los alumnos deben capacitarse de forma integral para poder afrontar todas las pruebas con la confianza y seguridad de tenerlo todo bajo control. En la academia de oposiciones EOI Por Libre, los alumnos pueden encontrar las herramientas y recursos necesarios para obtener su certificado, además de información precisa sobre a qué tipo de pruebas se enfrentarán, ya que todos los profesionales que conforman este gran equipo, tienen experiencia como profesores y examinadores de la propia Escuela Oficial de Idiomas.

Algunos consejos a tener en cuenta para el examen escrito EOI El escenario ideal para cualquier estudiante sería uno en el que pueda acudir el día del examen EOI sintiéndose seguro, con la capacidad de utilizar buenas estructuras y conectores que le ayuden a mejorar su puntuación. Algunas de las circunstancias que podrían dificultar una posición favorable como esta, suelen relacionarse con el no estar familiarizado con la estructura de la escritura, el tema asignado y no saber cómo empezar o terminar, en definitiva, estrategias para poder aprobar los exámenes con garantías.

Por esta razón, EOI Por Libre recomienda seguir una serie de pasos para que el estudiante se sienta completamente preparado. En primer lugar, aconsejan tomar como referencia una plantilla confiable, que ayude a organizar el texto según el tipo de escritura. De esta manera, será más fácil desarrollar la tarea, saber cuántos párrafos incluir o cómo cerrar.

Asimismo, el alumno puede preparar una introducción y un párrafo de cierre para diferentes tipos de escritura. Realizar esta práctica con anticipación permitirá que el día del examen tenga una idea más clara y mayor confianza para desarrollar el texto.

Otra forma de prepararse es hacer una lista de temas populares para evitar quedarse sin ideas en el momento menos oportuno.

Examen oral de la EOI Obtener el certificado otorgado por la Escuela Oficial de Idiomas depende de que el estudiante pueda aprobar un conjunto de exámenes. Entre ellos, está la prueba oral, también conocida como speaking que, a su vez, consta de dos partes: monólogo y diálogo.

Desde EOI Por Libre, instan a los estudiantes a no confundirlas, ya que hay quienes, debido a los nervios, caen en este error. Para empezar, se debe hacer una presentación ante el examinador, esta se puede llevar preparada, y aunque no es puntuada, sí es la primera oportunidad para demostrar confianza en uno mismo.

Por otro lado, consideran apropiado elaborar un guion. A pesar de que el monólogo tiene una duración estimada de entre 3 y 4 minutos, que puede parecer poco, aseguran que es fácil que el estudiante se quede sin argumentos después de exponer un par de ideas.

Sus clases se basan en el Método REC (Rapid Effective Communication), fundamentado en la neurodidáctica y el ultralearning, gamificación y práctica, a través de su propia app con ejercicios interactivos y retos para cumplir objetivos SMART, claves para obtener la certificación que tanto necesitan los opositores. Si no se sabe desde qué punto se parte, cómo se va a poder alcanzar el objetivo que se busca e idear el mejor camino o estrategia para alcanzarlo.



