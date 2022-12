El Lointek Gernika Bizkaia derrota a un Clarinos Tenerife que sigue en caída libre Maloste se transformó en un fortín para las gernikarras, que alcanzaron su séptimo triunfo a base de triples Loida Cabeza

lunes, 5 de diciembre de 2022, 12:16 h (CET)

La décima jornada de la Liga Femenina Endesa enfrentó al Lointek Gernika Bizkaia con el Clarinos Tenerife. El Polideportivo Maloste fue testigo de un encuentro caracterizado por el dominio del cuadro local, que alcanzó una ventaja de +17 puntos para acabar certificando su séptima victoria del curso (81-64). Cabe destacar que Rosó Buch y Brooque Williams fueron las jugadoras más destacadas del cuadro gernikarra (ambas alcanzaron un crédito de valoración de 16 puntos).



Ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con energías para protagonizar un cuarto reñido. Los primeros minutos se caracterizaron por el acierto en ataque de las vascas, que obtuvieron sus puntos iniciales de la mano de Julie Wojta, Brooque Williams y Sofia da Silva (6-2).

En este contexto, el plantel canario intensificó su trabajo defensivo, al mismo tiempo que reaccionó con agresividad de cara al aro. Una canasta de Kai James sirvió para empatar el choque a 8 puntos y desestabilizar a su contrincante. Mientras que el Lointek Gernika Bizkaia caía en una desacertada dinámica, las tinerfeñas demostraban su mejor versión: los tiros libres de Terezia Palenikova junto a una canasta de Kai James y un triple de Izaskun García pusieron la renta a 8-12 tantos. Tras un tiempo medio de por medio, las locales fueron capaces de reconducir su labor bajo la dirección de Rosó Buch para recuperar sensaciones positivas. De esta forma, el equipo dirigido por Anna Montañana se adelantó de nuevo a base de lanzamientos de tres y buenas rotaciones (20-14). Las moradas no dieron su brazo a torcer, incluso llegaron a igualar el choque a 20 puntos. Pero Chanel Mokango salió al rescate para hacer que las suyas venciesen en el asalto inicial (22-20).

En el segundo acto, se produjo un constante intercambio de canastas. En consecuencia, se vivieron largos momentos de igualdad en los que ninguno de los conjuntos lograba imponerse. Los triples de Itziar Ariztimuño y de Laura Spreafico sirvieron para devolverle la ventaja a las vizcaínas (37-34). Si bien el cuadro entrenado por César Aneas llegó a asfixiar a su rival gracias a los tiros libres de Andjela Delic, una falta de Esther Montenegro sobre Brooque Williams acabaría pasándole factura. Además de anotar los tiros libres, la escolta estadounidense enchufó un triple antes del descanso para llevarse una ventaja de +6 puntos antes del período de descanso (42-36).

Después de paso por los vestuarios, el duelo parecía seguir la misma tónica que en los tiempos anteriores. Consciente de la necesidad de alcanzar victorias con el fin de escalar puestos y evitar un nuevo descenso en la categoría, el Clarinos Tenerife se esforzaba por remontar. Aunque Andjela Delic y Aisha Sheppard asumían la responsabilidad anotadora, todavía quedaba mucho por disputarse. Las locales se centraron en estirar cada vez más las distancias: tres triples consecutivos de Laura Spreafico fue el aliciente que motivó a la plantilla vasca a seguir esforzándose (55-45). Aparte de mejorar su puntería, el Gernika Bizkaia se reforzó en todos los aspectos de su juego para encarar el tramo final con una considerable diferencia de 16 puntos (65-49).

Durante el último parcial, el Clarinos Tenerife se limitó a intentar maquillar el resultado final. La balanza ya se había decantado al bando local, pero este conservó su intensidad y concentración hasta el bocinazo final (70-52). Las jugadoras se divertían incrementando su renta, hasta alcanzar una ventaja de +19 tantos. Finalmente, el partido concluyó con los tiros libres de Conchi Conchi Satorre (81-64).

La MVP fue Terezia Palenikova, quien permaneció sobre la pista un total de 37:44 minutos. Registró 19 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia para alcanzar un crédito de valoración de 27 -según estadísticas oficiales, proporcionadas por la Federación Española de Baloncesto-.

Ficha técnica:

Lointek Gernika Bizkaia (81): Itziar Ariztimuño (3), Laura Spreafico (15), Brooque Williams (11), Julie Wojta (10), Sofia da Silva. (10), Andrijana Cvitkovic (10), Gabija Meskonyte (10), Chanel Mokango (2) y Rosó Buch (10). Tenerife Clarinos (64): Izaskun García (1), Kris Raksanyi (-), Terezia Palenikova (19), Andjela Delic (11), Iho López (4), Aisha Sheppard (14), Esther Montenegro (-), Kai James (13), Conchi Satorre (2) y Gaby Ocete (-).

Árbitros: Ángel De Lucas, Jesús Marcos Martínez y Fernando Martínez.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina Endesa, disputada en el Polideportivo Maloste (Gernika).

Curiosidades:

La jugadora morada Conchi Satorre anotó sus primeros puntos como jugadora del Clarinos Tenerife. Recordamos que, durante el presente curso, la base estaba cedida en el Melilla Sport Capital La Salle de la Liga Femenina Challenge por el club presidido por Claudio García del Castillo. Sin embargo, el pasado mes de octubre decidió abandonar la disciplina de la entidad almeriense por supuestos motivos personales.

Por otra parte, el Clarinos Tenerife está viviendo su cuarta temporada en la élite del baloncesto español sin méritos deportivos. El ejercicio pasado descendió al acumular un balance de 9 victorias frente a 21 derrotas. Gracias a una permuta llevada a cabo con el Campus Promete y un acuerdo desde los despachos con la Federación Española de Baloncesto, las moradas consiguieron ocupar una plaza en la Liga Femenina Endesa.

Actualmente, el club tinerfeño parece no vivir su mejor momento. Además de ocupar la última posición de la tabla clasificatoria y, por lo tanto, ser uno de los candidatos a bajar de categoría, se rumorea que la institución tendría problemas económicos que implicarían presuntos impagos tanto a la plantilla como cuerpo técnico y resto de empleados que lo componen. Hasta el momento, dos jugadoras han abandonado el vestuario: Karmen Cicic (tras lesionarse en un entrenamiento de la pretemporada, se desvinculó para recuperarse en su país) y Tijana Krivacevic (el club no ofreció detalles sobre su salida, limitándose a afirmar que la decisión fue de mutuo acuerdo mediante una nota de prensa).

