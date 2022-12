¿Qué es un cajero Bitcoin? Puedes convertir tu dinero en Bitcoin con tan sólo unos pocos botones Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 5 de diciembre de 2022, 08:39 h (CET)

El cajero bitcoin es un dispositivo que te permite eludir el sistema bancario tradicional al permitirte realizar la compraventa de Bitcoin y otras criptomonedas. Su fama ha ido creciendo de forma exponencial gracias al constante aumento de la confianza y adopción del bitcoin por parte de la población. Si quieres saber más sobre los cajeros bitcoin aquí abajo te dejaremos un artículo donde podrás encontrar toda la información disponible sobre estos curiosos aparatos.



¿Cómo funcionan los cajeros Bitcoin?

El cajero de Bitcoin funciona como un cajero automático tradicional. Para usar un cajero automático tradicional, se debe tener una tarjeta de crédito o débito y un cajero automático donde poder depositar o retirar los billetes. Cuando el cajero realiza el pago en efectivo, este automáticamente considerará toda la operación como procesada de forma exitosa y por lo tanto finalizada.

¿Qué divisas se aceptan en nuestros cajeros bitcoin?

En España, concretamente en Madrid, puedes depositar las siguientes divisas: CHF, EUR, GBP, USD, HUF (forinto húngaro) y RON (leu rumano).



Las ventajas de utilizar un cajero Bitcoin en España

La compra de Bitcoin en las casas de intercambio de criptomonedas no es un proceso rápido y sencillo. Ya que primero tenemos que crear una cuenta, introducir un código para confirmar nuestro e-mail, aportar nuestro documento de identidad para ser verificado dentro de la plataforma, depositar dinero en tu cuenta con tu tarjeta bancaria y por último comprar la criptodivisa deseada. Para evitar estas molestias a la hora de comprar o vender criptomonedas, el cajero automático de Bitcoin se presenta como la alternativa perfecta ya que permite la compraventa de Bitcoin sin necesidad de realizar ningún trámite.

¿Dónde está el cajero de bitcoin en Madrid?

En Madrid hay cuatro lugares, donde puedes comprar o vender las criptomonedas. Los cajeros están en:

X-Madrid, Calle Oslo 53 , 28922 Alcorcón, Madrid

, 28922 Alcorcón, Madrid Centro Comercial Madrid Sur, Av. Pablo Neruda 91 , 28018 Madrid

, 28018 Madrid Centro Comercial Las Rosas, Av. de Guadalajara 2 , 28032 Madrid

, 28032 Madrid Calle de Arturo Soria 126, 28043 Madrid

¿Cómo retirar dinero desde un Cajero Bitcoins Madrid?

Para realizar el retiro a través del código de transacción, por favor toca la pestaña "Comprobar el anterior depósito de criptomonedas" e introduce el código. Si este es correcto el cajero le hará la entrega del efectivo correspondiente .



¿Se puede comprar y vender Bitcoin en Madrid?

Con el cajero de Bitcoin, puedes convertir tu dinero en Bitcoin con tan sólo unos pocos botones. Además en estos cajeros no es necesario rellenar tediosos formularios o esperar demasiado tiempo en la cola para retirar dinero o Bitcoin. Estas ventajas que ofrecen los cajeros bitcoin también influyen en el aumento del uso masivo de bitcoin.

A diferencia de los cajeros bitcoin, las casas de intercambio de criptomonedas junto a los reguladores se esfuerzan por recopilar la mayor cantidad de datos posible. Es por esto que ellos te obligan a rellenar formularios con tu información personal, incluyendo tu documento de identidad, datos bancarios etc. Debido a este motivo, los cajeros bitcoin son cada vez más populares entre la población ya que en estos no es necesario realizar estos procedimientos que vulneran tu privacidad para realizar la compraventa de criptomonedas.

¿Cómo comprar bitcoin en el cajero en Madrid?

Haz clic en la pantalla buy/comprar y pon la cuota adecuada. Puedes usar todos tipos de billetes. Si tienes dudas - ve nuestro video de YouTube.

Introduce la dirección de tu cartera de criptomonedas o escanea el código QR.

Confirma los datos en la pantalla

¡Listo! La criptomoneda ha sido transferida a tu cartera de bitcoin.

¿Cuál es la comisión de un cajero bitcoin en Madrid?



Nosotros disponemos de un sistema de comisiones dinámico que se auto ajusta constantemente dependiendo del estado del mercado.

Nuestros cajeros muestran el precio final con la comisión incluida. Si deseas conocer la comisión que aplican actualmente nuestros cajeros, puedes hacerlo a través de nuestra pagina web www.shitcoins.club

¿Están en Madrid los cajeros de bitcoin?

En la capital de España hay cuatro cajeros de shitcoins.club. Tres están ubicados al este de la ciudad - en los barrios Ciudad Lineal, San Blas y Puente de Vallecas. El cuarto está en Alcorcón, la ciudad que está a 13 km del centro de Madrid.

La revista de los cajeros de criptomonedas en Madrid

Uno de los cajeros Bitcoin de Madrid más asequibles está ubicado en el Centro Comercial Madrid Sur (Av. Pablo Neruda, 91, 28018). Es muy fácil ubicarlo. Está en la primera planta, entre las tiendas Game Store y Kiwoko. La entrada general es la mejor opción para llegar hasta el cajero de bitcoin. Si vas en coche, el parking del centro comercial es tanto gratuito como seguro. Este cajero funciona de lunes a domingo de 9:00 a 24:00.

Otro cajero de bitcoin se encuentra en el Centro Comercial Las Rosas de la Av. de Guadalajara en la primera planta, en la zona de los restaurantes. Puedes buscarlo en el pasillo que va hacia el baño. Es muy fácil localizarlo desde cualquiera de las entradas. Está disponible de lunes a domingo, entre las 9 y las 23 h.

Otra opción cercana a los anteriores cajeros BTC se encuentra en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza (126, 28043 de la calle Arturo Soria del barrio San Juan Bautista). Es posible usar desde 9:00 hasta 1:00, de lunes a sábado.

Puedes elegir el cajero en Centro Comercial X – Madrid. Está situado en la calle Oslo de Alcorcón. Está muy cerca del gimnasio Ongravity. De lunes a jueves funciona entre las 10:00 y la 1:00. El viernes, sábado y domingo lo hace de 10:00 a 2:00.

¿Cómo comprar bitcoin en Madrid?

Actualmente hay varios miles de cajeros automáticos de Bitcoin en el mundo y muchos de ellos solo ofrecen compra o venta.. Gracias a Shitcoins.club, su mercado también está creciendo en España y ¡ofrecen tanto comprar cómo vender! Los Cajeros automáticos son funcionales, como el cajero automático de bitcoin en Madrid, son fácil de usar, rápidos y seguros. No sólo puedes comprar BTC, sino también cobrarlos en efectivo.

¿Dónde están todos los cajeros de bitcoin en Madrid?

Todos los cajeros de bitcoin en Madrid están en tres barrios que lindan uno al lado del otro, pues cuando la máquina tenga una avería o no tenga más efectivo, puedes usar algún cajero cercano. Desde el Centro Comercial Madrid Sur hasta el Centro Comercial Las Rosas se llega en 15 minutos en coche y hasta el Centro Comercial Arturo Soria Plaza 20 minutos.

El Centro Comercial Las Rosas está cerca del Centro Comercial Arturo Soria Plaza, porque se llega en 15 minutos también. Más lejano está Alcorcón donde hay el cuarto cajero de bitcoin en Centro Comercial X-Madrid, hay que llegar 30 minutos desde Centro Comercial Madrid Sur (hay 25 km entre ellos, pero es posible llegar tan rápido gracias a la autopista), lo mismo como hasta C.C Las Rosas. Se necesitan más o menos 40 minutos para llegar de X-Madrid a C.C Arturo Soria Plaza.

¿En España está disponible el cajero de bitcoin?



Sí, está disponible. En todo el país hay 40 cajeros de shitcoins.club. En la capital hay cuatro, en otras grandes ciudades como Barcelona - 4, en Sevilla y Palma de Mallorca - 3, en Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Alicante - 2 y uno en León, Valladolid, Burgos, Salamanca, Bilbao, Álava, Irún, Zaragoza, Reus, Girona, Toledo, Badajoz, Eivissa (Ibiza), Murcia, Granada y Córdoba. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Crisis energética: Los propietarios de viviendas turísticas intentan reducir el consumo de energía de forma sostenible Gashogar realiza acuerdo de suministro de energía con Shell Energy en España, cuenta Grupo Visalia Posición de la Universidad Isabel I en el U-MULTIRANK LolitaPrint.com crea la 'Llave mágica de los Reyes Magos' personalizada para que puedan entrar en casa a dejar los regalos Crece un 190% el interés por la vivienda asequible incentivada, pero aconsejan recurrir a expertos para gestionarla según The Simple Rent