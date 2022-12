Camisas de hombre originales y de calidad en The Surfcar Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 17:27 h (CET) Lisas, estampadas, en tallas que van de la S hasta la 3XL, las camisas estampadas de hombre en el armario masculino muestran originalidad y elegancia para lucir en invierno. Con un concepto inspirado en la práctica de surf, la marca de ropa The Surfcar lanza para este invierno más de 60 opciones de estas piezas.

Los emprendedores líderes de la marca honran su legado familiar de elaboración de ropa, adaptándose a los avances en la confección, el diseño y el mercado online, con gran éxito.

Compromiso sostenible Los creadores de The Surfcar destacan especialmente el compromiso de la marca con el cuidado de nuestro entorno. Debido a su estilo de vida surfero, están muy concienciados y trabajan para conseguir un planeta más habitable, idea que han bautizado como Surftenibilidad o Surftainability. Esta responsabilidad está presente en todos los procesos que lleva a cabo la firma.

La empresa cuenta con la certificación ISO 14001, por su compromiso sostenible, al incluir el reciclaje en aspectos como el empaquetado y el embalaje. Además, su producción es local y sigue un óptimo consumo energético, que reduce la huella de carbono. Igualmente, la totalidad de los tejidos que utiliza la marca son de origen ecofriendly, con certificado Oeko-Tex Standard 100, que destaca que son inocuos en términos ecológicos.

Siempre es necesaria una camisa estampada de hombre En cualquier ocasión, formal o casual, la camisa es la protagonista del vestuario masculino. Para actividades de mayor sobriedad, las camisas de hombre lisas resultan ideales; mientras que las estampadas aportan color y modernidad, sobre todo al combinarlas con vaqueros y zapatillas.

Para este invierno, The Surfcar propone camisas de tejido más grueso, en colores cálidos, para una mayor sensación de abrigo, como la pieza en tejido marrón espiga con dos bolsillos, cuello con botones ocultos, elaborada en 100 % algodón, popelín o pana. Otro artículo muy de moda es la camisa vaquera con coderas hechas de tejido diferente, ideal para el día a día. En su catálogo, la firma también muestra la tendencia de armar un juego de sobrecamisa, cuando esta se pone encima de una camiseta.

En cuanto a los estampados, esta marca se caracteriza por su originalidad, al mostrar figuras como el nombre de símbolos químicos, pollitos, flores, tablas de surf o calaveras con pajarita. En todas las opciones del stock predomina la discreción en el tamaño de las figuras, la buena calidad de los tejidos y la impecable confección.

Las prendas 100 % fabricadas en España cuentan con envío gratis a España peninsular y Baleares, para pedidos superiores a 45 €. También se realizan portes gratuitos a países de la Unión Europea continental para compras mayores a los 90 €. Camisetas, polos, sudaderas, pantalones y accesorios también forman parte de la propuesta The Surfcar, que garantiza un buen vestir en esta y en todas las temporadas.



