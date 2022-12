​'Marc Márquez: su gran victoria'. El resurgir del piloto de Honda

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece desde hoy un nuevo reportaje exclusivo, ‘Marc Márquez: su gran victoria’, que muestra el largo camino que ha atravesado el piloto español en su regreso a los circuitos tras recuperarse de la grave lesión sufrida en 2020.



En el contenido se incluyen testimonios de algunas de las personas que más cerca han estado de Marc durante su convalecencia, como su hermano, Álex Márquez, su ingeniero jefe, Santi Hernández, su jefe de mecánicos, Carlos Liñán, o los mecánicos Javier Ortiz y Jordi Castellá. Márquez, ganador de ocho títulos mundiales, volvió a competir el pasado 18 de septiembre en el GP de Aragón después de más de tres meses sin correr en un Gran Premio.

En el reportaje, Álex Márquez confiesa sobre su hermano que "nunca me había hablado abiertamente de una retirada, pero un día habló de eso: 'Qué voy a hacer después de las motos, con la incertidumbre de qué voy a hacer si no me recupero. Si vale la pena seguir'. Eso lo puso un día encima de la mesa". Asimismo, Álex desvela cuál es el siguiente objetivo que se ha marcado su hermano: “Él es un ganador nato, no entiende otra cosa que ir a las carreras a ganar. No está buscando un título, sino reencontrarse, volver a hacer con la moto lo que hacía antes”.

Carlos Liñán, jefe de mecánicos del ‘93’, destaca que “de todos los momentos en los que yo he estado con Marc, de los complicados, este es el más complicado (...) Llegó un punto en el que vio que estaba llegando al final de su carrera”. Y es que, según Liñán “en esos momentos se aisló un poco de todo el mundo y de nosotros también”.

El nuevo contenido también ofrece el testimonio de Javier Ortiz, mecánico del equipo del piloto de Cervera, quien indica que "nunca ha dejado de ser el que era (...) No deja de sorprenderme su capacidad de tirar para adelante, nunca tira para atrás, nunca tira la toalla y creo que nunca la tirará (...) Busca ser mejor que el de antes”.

Santi Hernández, ingeniero jefe de Márquez, también se sincera durante el reportaje: “Su cuarta operación era su última carta”. Y, pese a reconocer que todavía no está a su mejor nivel, destaca que "no está al 100% pero está volviendo a disfrutar y eso se ve con la sonrisa cuando se baja de la moto. Quiere decir que está disfrutando y con eso me quedo”.